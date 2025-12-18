Burdur'daki Gölhisar Gölü'nde su seviyesinin azalmasına karşı alınabilecek önlemler toplantıda görüşüldü

İlginizi Çekebilir

BURDUR - Burdur'daki Gölhisar Gölü'nün su seviyesinin azalması nedeniyle alınabilecek önlemleri değerlendirmek amacıyla "Gölhisar Gölü'nü Geleceğe Taşıyoruz İklim ve Ekoloji Çalışması" adlı toplantı düzenlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Gölhisar Meslek Yüksekokulu Proje Ofisi ve Batı Burdur Kalkınma Masası (KAMA) öncülüğünde, Gölhisar Kaymakamlığı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonuyla üniversitede toplantı gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sulak Alanlar Şube Müdürü Ersan Berberoğlu ile MAKÜ Öğretim Üyesi ve Salda Gölü Bilim Merkezi Müdürü Prof. Dr. İskender Gülle, toplantıda gölün mevcut durumu ve geleceğine ilişkin bilimsel verilerle hazırlanan yol haritasını paylaştı.

Toplantıda, özellikle son yıllarda göle su girişlerinin azalmasının, drenaj kanallarındaki sorunların ve artan sazlık-kamış yoğunluğunun su seviyesini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Gölün su seviyesinin 90 santimetreye kadar gerilediğine dikkat çekilen toplantıda, Gölhisar'ın eski seviyelerine kavuşabilmesi için alınabilecek önlemler ve uygulanabilir projeler değerlendirildi.

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, toplantı sonrası yaptığı konuşmada, gölün geleceğinin tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu, sürdürülebilirliğini sağlamak için hep birlikte kararlı şekilde çalışacaklarını belirtti.

Prof. Dr. İskender Gülle ise Gölhisar Gölü'nün binlerce yıldır varlığını sürdürdüğünü, son yıllardaki hızlı su kaybının biyolojik yaşam açısından ciddi tehdit oluşturduğunu, özellikle son 3-5 yılda artan bitki adacıklarının gölün kritik su seviyesine ulaştığının önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

Gölhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Ertilav da toplantının bölge adına önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Çalışma toplantısı, göl çevresinde gerçekleştirilen saha incelemeleriyle sona erdi.



18.12.2025
