İlginizi Çekebilir

Mersin'de üstünden atlamaya çalıştığı zincir bariyerlere bisikleti takılan sürücü yaralandı
Burdur'un kasım ayı ihracatı yüzde 80 arttı
Akdeniz ilçesine 1081 yeni çöp konteyneri kazandırılacak
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinden TARSİM'e ziyaret
IAEE MECA 2025 Konferansı Antalya'da başladı
Burdur'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı "İstilacı Türler" sergisi açıldı
Osmaniye'de ani kalp durmalarına karşı kullanılan şok cihazı tanıtıldı
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, üniversite hastanesinin inşaat alanını gezdi
Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi yan yana geldi
Kalp durmalarında hayat kurtaran OED cihazı tanıtıldı

Burdur'un kasım ayı ihracatı yüzde 80 arttı

Burdur

Burdur'un kasım ayı ihracatı yüzde 80 arttı

BURDUR - Burdur'un ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,7 arttığı bildirildi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Burdur'dan 51 ülkeye 22 milyon 569 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) aylık olarak güncellediği veriler ve Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) istatistikleri hakkında açıklama yapan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Burdur'un 2025 yılı ekim ayı ihracatı 18 milyon 442 bin 880 dolarken, kasım ayı ihracatının yüzde 22,4 daha fazla olduğunu belirtti.

Kentte 2024 yılı kasım ayı ihracatı 12 milyon 489 bin 640 dolarken, bu yılın kasım ayı ihracatının yüzde 80,7'lik yükselişle 22 milyon 569 bin 170 dolar olduğunu kaydeden Keyik, "Geçen yılın aynı ayına göre 10 milyon 79 bin 530 dolarlık daha fazla ihracat gerçekleştirdik. Bu yılın on bir aylık döneminde toplam ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak, 215 milyon 380 bin 890 dolara yükseldi." dedi.

Serbest bölgeler hariç 51 ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayan Keyik, en fazla ihracatın 8 milyon 573 bin 930 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti'ne olduğunu belirtti.

Keyik, kasım ayı ihracatında emeği geçenlere teşekkür ederek, "İhracatımızın sürekliliği ilimiz ekonomisi adına sevindirici gelişmeler arasındadır. Burdurumuzun ekonomik gelişimi ve kalkınması hedefinde üreterek, ihracat yaparak, iş ve aş sağlayarak katkıda bulunan firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Yurt Dünya 4.12.2025 19:10:49 0
Anahtar Kelimeler: burdur'un kasım ayı ihracatı yüzde 80 arttı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de üstünden atlamaya çalıştığı zincir bariyerlere bisikleti takılan sürücü yaralandı

2

Burdur'un kasım ayı ihracatı yüzde 80 arttı

3

Akdeniz ilçesine 1081 yeni çöp konteyneri kazandırılacak

4

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinden TARSİM'e ziyaret

5

IAEE MECA 2025 Konferansı Antalya'da başladı

6

Burdur'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı "İstilacı Türler" sergisi açıldı

7

Osmaniye'de ani kalp durmalarına karşı kullanılan şok cihazı tanıtıldı

8

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, üniversite hastanesinin inşaat alanını gezdi

9

Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi yan yana geldi

10

Kalp durmalarında hayat kurtaran OED cihazı tanıtıldı