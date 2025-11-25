İSTANBUL - Burgan Bank, hayata geçirdiği esnek yan hak programı "bflex" uygulamasıyla insan kaynakları (İK) süreçlerinde dönüşüm başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, uygulama, Burgan Bank'ın çalışan odaklı yaklaşımını güçlendiren yenilik olarak öne çıkıyor.

Söz konusu model, çalışanlara dinlendiklerini ve değer verildiğini daha da güçlü şekilde yaşatmayı hedefliyor. İK alanındaki bu dönüşüm, çalışanların iş-yaşam dengesi, finansal güvence ve kişisel gelişim gibi kritik ihtiyaçlarına doğrudan katkı sağlıyor.

Program, çalışanlara yalnızca seçim özgürlüğü tanımakla kalmıyor, kullanılmayan hakların yerine yaşamlarına daha uygun hakları tercih edebilme imkanı da sunuyor. Böylece her çalışan, kendi ihtiyaçlarına göre en uygun yan hak kombinasyonunu oluşturuyor.

Tanımlanan bütçeler tamamen dijital bir platform üzerinden yönetiliyor ve çalışanların yan hak paketlerinin toplam tutarı konusunda farkındalık kazanmalarına yardımcı oluyor. Bankanın yaklaşımı, yetenekleri elde tutma stratejisine katkı sağlarken aynı zamanda işveren markasının sürdürülebilir biçimde güçlenmesine de hizmet ediyor.

- "İnsan kaynakları yaklaşımında yeni bir kültür inşa ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Çalışan Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Levent Ergin, esnek yan haklar programıyla insan kaynakları yaklaşımında yeni bir kültür inşa ettiklerini belirtti.

Önceliklerinin iş-yaşam dengesini güçlendiren ve çalışanlarına daha fazla esneklik tanıyan uygulamaların hayata geçirilmesi olduğunu aktaran şöyle devam etti:

"Bu yaklaşımla, çalışanlarımızın değişen beklentilerini karşılayan, farklı yaşam tarzlarına ve önceliklerine hitap eden yeni bir programı hayata geçirdik. bflex olarak markaladığımız programda, yan haklar yaklaşımını baştan sona esneklik ve kişiselleştirme ekseninde yeniden tanımlıyoruz."

Ergin, bflex'le çalışanlarına teknolojiden, giyime, sağlıktan, kişisel bakıma, tatilden kültür sanata kadar birçok farklı alanı kapsayan yan hak alternatifleri sunduklarına işaret ederek, çalışanlarının sosyal hayatlarına dokunan yeni haklar arasında evcil hayvanları için "Pati Sigortası"nın da yer aldığını anlattı.

Çalışanların ihtiyaçlarına ve önceliklerine göre seçim yaparak kendi yan hak paketlerini oluşturabilidiğine dikkati çeken Ergin, şunları kaydetti:

"Bu yeni modelin çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini destekleyecek ve finansal güvence açısından onlara değer katacak. Çalışanlarımızın sesini dinlediğimizi ve onlara değer verdiğimizi gösteren bflex ayrıca, Burgan Bank'ın çalışanlar arasında tercih edilen kurumlar arasındaki konumunu daha da güçlendirecek."