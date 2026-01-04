BYD küresel yeni enerjili ve elektrikli araç pazarının zirvesine yerleşti

İSTANBUL - BYD, 2025'te 4,6 milyonun üzerinde yeni enerjili araç teslimatı gerçekleştirerek küresel pazarda liderliğe yerleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, geçen yıla ait üretim ve satış verilerini Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na bildirdi. BYD, hem üretim hem de satış rakamlarında sergilediği performansla küresel yeni enerji aracı (NEV) ve tam elektrikli araç (BEV) pazarındaki liderliğini tescilledi.

Geçen yıl genelinde BYD'nin yeni enerjili araç üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 4,5 milyonu aşarken, satışları yüzde 7,7 yükselişle 4,6 milyona ulaştı.

Şirket ayrıca aynı dönemde, tarihinde ilk kez yıllık yurt dışı satışlarında 1 milyon eşiğini aşarak küresel büyümesini yeni bir seviyeye taşıdı.

Bu iki önemli kilometre taşı, BYD'nin küresel ölçekteki üretim gücünü, rekabetçi yapısını ve uluslararası pazarlardaki etkinliğini ortaya koydu.

- BYD, en yakın rakibine 600 binin üzerinde fark attı

Tam elektrikli otomobil segmentinde de BYD'nin küresel ölçekteki yükselişi dikkati çekti. Geçen yıl tam elektrikli otomobil satışları yıllık bazda yaklaşık yüzde 28 artarak 2,25 milyona yükselen şirket, bu performansıyla en yakın küresel rakibine 600 binden fazla bir fark atarak dünya genelinde tam elektrikli otomobil satışlarında liderliğe yerleşti.

Geçen yılın son ayında da güçlü ivmesini koruyan BYD, 420 bin 398 yeni enerjili araç satışı gerçekleştirirken, aynı dönemdeki üretim adedi 419 bin 814 olarak kayıtlara geçti. Aralık 2025 verileri, markanın yıl geneline yayılan istikrarlı büyüme performansını teyit etti.

Geçen yılın sonuçlarıyla BYD, ileri batarya teknolojileri, dikey entegrasyona dayalı üretim modeli ve yüksek ölçekli üretim kapasitesiyle teknoloji ve üretim gücünü eş zamanlı yöneten nadir küresel markalardan biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.