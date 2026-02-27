BYD Mobil Uygulaması yeni dijital özelliklerle güncellendi

İSTANBUL - BYD Mobil Uygulaması, dijital anahtar, Bluetooth Key fonksiyonu ve akıllı saatlere doğrudan indirilebilme ve kullanabilme gibi yeniliklerle kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu yaklaşımın önemli bir parçası olarak geçen yılın şubat ayında hayata geçirilen BYD Mobil Uygulaması, kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı.



BYD AUTO adıyla Şubat 2025'te iOS ve Android platformlarında kullanıma açılan uygulama, kısa sürede kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü. BYD bağlantılı araç aktivasyon oranının yüzde 90 seviyesine ulaşması, uygulamaya gösterilen ilginin en güçlü göstergelerinden biri oldu.

BYD bayilerini ziyaret eden müşterilerin önemli bir bölümü bağlantılı servisler ve mobil uygulamayı özellikle talep ederken, BYD Mobil Uygulaması, marka tercihinde belirleyici unsur olarak öne çıkıyor.

Son yapılan kapsamlı güncellemelere, Bluetooth Key fonksiyonunun devreye alınması, uygulamanın akıllı saatlerde doğrudan indirilebilir ve kullanılabilir hale gelmesi ayrıca BYD ATTO 3 modeline dijital anahtar özelliğinin eklenmesiyle BYD Mobil Uygulaması'nın özellik seti daha da zenginleşti. Bu sayede uygulamanın sürekli güncellenen fonksiyonlarıyla kullanıcılar, BYD'nin en güncel teknolojilerine anında erişebiliyor.

Akıllı saate indirilen BYD Mobil Uygulaması üzerinden kapı açma ve kilitleme, klima çalıştırma, batarya ve menzil durumunu görüntüleme gibi fonksiyonlar doğrudan kontrol edilebiliyor.

Aracın veya akıllı cihazın internete erişemediği yerlerde, BYD Mobil Uygulaması'nda bulunan araç kapısı açma-kilitleme ve aracı çalıştırmaya imkan tanıyan Bluetooth Key özelliği ise BYD DOLPHIN, BYD ATTO 3 ve BYD ATTO 2 modellerinin Bluetooth Key fonksiyonunu destekleyen versiyonlarında devreye alındı.

Uygulamanın ana ekranında yer alan "bluetooth" simgesi üzerinden araç içinde eşleştirme yapıldıktan sonra, internet bağlantısının olmadığı alanlarda dahi kapı açma ve kilitleme, çalıştırma ve aracı aktif hale getirme komutları bluetooth üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Söz konusu fonksiyon, aracın bluetooth kapsama alanı içerisinde olduğu sürece, internet erişimine ihtiyaç duymadan kesintisiz erişim sağlıyor.

Yeni güncellemeyle BYD Mobil Uygulaması içerisinde bulunan dijital anahtar özelliği, 2024 model yılı ve sonrası BYD ATTO 3 araçlarda kullanılabilir hale geldi.

BYD TANG, SEAL, SEALION 7, SEAL U, DOLPHIN ve ATTO 2 modellerinde kullanılabilen ve yapılan yazılım güncellemesiyle BYD ATTO 3 modelinde de aktif edilebilen özellik sayesinde kullanıcılar, fiziksel anahtara ihtiyaç duymadan araçlarına akıllı telefonları ve saatleri üzerinden erişim sağlayabiliyor.

- Sürücülere güvenlik, konfor ve pratiklik sağlıyor

Kullanıcılar, kayıtlı e-posta adresleriyle oturum açarak uygulamayı kolayca etkinleştirebilirken, tüm BYD modelleriyle uyumlu olan uygulamanın sunduğu özellikler, gelişmiş bağlantı özellikleriyle sürücülere güvenlik, konfor ve pratiklik sağlıyor.

Araçlarıyla BYD Mobil Uygulaması üzerinden uzaktan bağlantı kuran kullanıcılar, araçlarının menzil ve şarj durumunu anlık olarak takip edebiliyor, araçları şarj olurken süreci izleyebiliyor.

Kapılar, camlar, cam tavan, kaput ve bagajın açık veya kilitli olup olmadığını kontrol ederek gerektiğinde kilitleme ve kapatma işlemleri gerçekleştirilebilirken, klima, koltuk ısıtma ve soğutma, direksiyon ısıtma, farlar, dörtlü flaşörler ve korna gibi işlevler de uzaktan yönetilebiliyor.

Araç kilitleme, çalıştırma ve kapatma gibi fonksiyonlar tek dokunuşla kontrol edilebilirken, araç konumu, kilometre bilgileri, sürüş verileri ve lastik basıncı gibi kritik bilgiler de anlık olarak görüntülenebiliyor.

Uzaktan Bağlantılı Servisler teknolojisinin sunduğu Over-the-Air (OTA) güncellemeleri sayesinde, BYD sahipleri araçlarının yazılımını yetkili servise gitmeye gerek kalmadan kolayca güncelleyebiliyor.



Bu sayede, BYD modelleri her zaman en güncel yazılım versiyonuna sahip oluyor ve yeni eklenen fonksiyonlar anında kullanıma sunuluyor.



"Yalnızca bir otomobil üreticisi değil, aynı zamanda teknoloji odaklı bir şirket" olarak konumlanan BYD, "Teknoloji Hayatın Tam Merkezinde" sloganıyla sadece bugünün değil, geleceğin de en akıllı ve bağlantılı araç deneyimini sunmaya odaklanıyor.

Çevre dostu çözümler ve inovasyonla daha sürdürülebilir bir dünya oluşturmayı hedefleyen şirket, 120 binden fazla AR-GE mühendisiyle 11 araştırma enstitüsünde her gün ortalama 45 patent başvurusu yaparak geleceğin teknolojilerine yön veriyor.

BYD Türkiye, kullanıcı deneyimi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak BYD Mobil Uygulaması'nı sürekli geliştiriyor. Müşteri geri bildirimleri doğrultusunda uygulama düzenli olarak güncelleniyor.

