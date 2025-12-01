BYD'nin kompakt SUV modeli ATTO 2 Türkiye'de satışa sunulacak

İSTANBUL - BYD, tamamen elektrikli kompakt şehirli SUV modeli ATTO 2'yi bu ay Türkiye pazarına sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, Türkiye'de ürün yelpazesini yüzde 100 elektrikli B-SUV segmentinde yer alan yepyeni ATTO 2 modeliyle genişletti.



BYD'nin Türkiye'deki 8. elektrikli ve ürün gamı içindeki 9. modeli olan ATTO 2, bu ay Türkiye'deki tüm BYD bayilerinde satışa sunulacak.



ATTO 2, Boost donanım versiyonu için 1 milyon 529 bin, Comfort donanım versiyonu için ise 1 milyon 629 bin liralık özel lansman fiyatlarıyla tüketicilerle buluşuyor.

Modern SUV tasarımını kompakt boyutlarla bir araya getiren, 4 bin 310 milimetre uzunluğa, 1830 milimetre genişliğe ve 1675 milimetre yüksekliğe sahip olan BYD ATTO 2'nin dingil mesafesi ise 2 bin 620 milimetre olarak ölçülüyor.

- Şehir içi kullanımda 463 kilometre menzil

Modelde ön aksa entegre edilmiş 130 kilovat gücünde elektrik motoru bulunuyor. Motor, 290 Nm tork üreterek aracı 0'dan 100 kilometre hıza 7,9 saniyede ulaştırıyor.



Araçtaki 45,12 kilovat saat (kWsa) kapasiteli Blade Batarya, WLTP ölçümlerine göre 312 kilometre karma menzil sağlıyor. Şehir içi kullanımda ise menzil 463 kilometreye kadar yükseliyor.



Araçta 11 kilovat üç fazlı AC şarj desteği de standart olarak yer alırken, Cell-to-Body (CTB) mimarisi ve ısı pompası gibi teknik unsurlar verimlilik ve güvenlik odaklı bir yapı sağlıyor.

- Donanım seçeneklerinde geniş teknoloji desteği

Modelin her iki donanım seviyesinde de 17 inç jant, panoramik cam tavan, dönebilir 12,8 inç multimedya ekranı, 8,8 inç dijital gösterge paneli, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar, kablosuz şarj ünitesi ve sesli komut sistemi gibi donanımlar yer alıyor.

ATTO 2, comfort donanım seviyesi, ambiyans aydınlatma, direksiyon ısıtma, panoramik görüş kamerası ve daha yüksek güçlü kablosuz şarj özelliğiyle muadillerinden ayrışıyor.

Modelin güvenlik donanımları arasında öne çıkanlar ise otonom acil fren sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, sürücü yorgunluk algılama, kör nokta uyarısı ve geri manevra uyarı sistemleri yer alıyor.

ATTO 2, aynı zamanda Android Auto ve Apple CarPlay destekli bilgi-eğlence sistemine sahip olurken, NFC kart ve akıllı telefonlarla erişim imkanı da sunuluyor. Araç, harici cihazlara enerji sağlayabilen Araç Enerji Paylaşımı (VtoL) teknolojisini de kullanıcılarına sunuyor.

- "9 modelimizle otomobil pazarına enerji vermeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, Türkiye otomotiv pazarına BYD ATTO 2 modelinin yeni bir soluk getireceğini belirtti.

Türkiye'nin elektrikli mobiliteye olan ilgisinin her geçen gün arttığını vurgulayan Ergun, "Biz de ürün gamımızı hızla genişletiyor ve bu alandaki iddiamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. BYD ATTO 2, konfor ve teknolojiyi şehir içi pratikliğiyle birleştirerek segmentinde önemli bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.

Ergun, "Ulaşılabilir premium" marka konumlandırmaları doğrultusunda, ATTO 2'nin üst düzey donanımı ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle öne çıkarak, tam elektrikli SUV segmentinde fark yaratacağına inandıklarını kaydetti.

Bu yıl ATTO 2'nin yanı sıra TANG ve SEALION 7 modellerini de kullanıcılarla buluşturduklarını hatırlatan Ergun, "Böylece Türkiye'de sunduğumuz model sayısı 9'a ulaştı. Önümüzdeki yıl da akıllı seçim niteliğindeki yeni ürünlerimizle Türkiye otomotiv pazarına enerji vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu yılın en hızlı büyüyen markasının BYD olduğunu belirten Ergun, şunları kaydetti:



"Yeni enerji araç pazarının lideri olarak BYD, Türkiye'deki elektrikli araç dönüşümüne güçlü bir ivme kazandırıyor. Teknoloji odaklı yaklaşımımız, yüksek donanım seviyemiz, güvenilirliğimiz ve 'ulaşılabilir premium' konumlandırmamız sayesinde tüketicilerin elektrikli araçlara geçiş sürecinde önemli bir rol üstleniyoruz. Türkiye'de yılın otomobili seçilen SEAL U modelimizin şarj edilebilir hibrit versiyonu ile şarj edilebilir hibrit teknolojisini Türkiye'de geniş kitleler için erişilebilir hale getiriyoruz. Böylece bu pazara hem liderlik ediyor hem de segmentin gelişimine öncülük ediyoruz."



BYD'ye gösterilen yoğun ilginin devam ettiğini vurgulayan Ergun, "5 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz SEALION 7 ve ATTO 2 lansmanının ardından sosyal medya, web sitemiz, telefon hattımız, bayilerimiz dahil tüm kanallarımızda yoğun bir ilgiyle karşılaştık ve lansman sonrasında 5 binin üzerinde talep aldık." ifadelerini kullandı.



Ergun, SEALION 7 modeline gösterilen ilgi ve yüksek talep doğrultusunda, müşterilerin fiyat artışından etkilenmemeleri için kasımdaki lansman fiyatını aralıkta da koruma kararı aldıklarını belirterek, yıl sonuna kadar bu talebi karşılayarak müşterileri yeni araçlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

