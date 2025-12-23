Çamlıkevler’de Yol Genişletme ve Ağaçlandırma Çalışmaları Sürüyor

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinin gözde mahallelerinden biri olan Çamlıkevler’de, yol genişletme ve refüj ağaçlandırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Toprakkale Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, mahallede ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Özellikle artan araç trafiği göz önünde bulundurularak başlatılan yol genişletme çalışmalarıyla birlikte, çevre düzenlemesine de büyük önem veriliyor. Bu doğrultuda belirli noktalarda refüj düzenlemeleri yapılırken, yeşil dokunun artırılması amacıyla ağaçlandırma çalışmaları da sürdürülüyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Toprakkale Belediye Başkanı Bekirhan Uyutmaz, Çamlıkevler’de yaşam kalitesini yükseltmek adına kapsamlı bir çalışma programı yürüttüklerini belirtti. Başkan Uyutmaz, “Mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda ilk etapta yol genişletme çalışmalarına başladık. Bununla birlikte refüj düzenlemeleri ve ağaçlandırma çalışmalarıyla Çamlıkevler’i daha modern ve yaşanabilir bir görünüme kavuşturmayı hedefliyoruz,” dedi.

Yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması planlanıyor.