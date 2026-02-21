CANiK ve grup şirketleri ENFORCE TAC 2026'da entegre savunma çözümlerini tanıtacak

İSTANBUL - Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) bünyesindeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS ile entegre savunma çözümlerini Almanya'daki ENFORCE TAC 2026 fuarında sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Nürnberg kentinde 23-25 Şubat arasında düzenlenecek fuar, iç güvenlik, kolluk kuvvetleri ve taktik ekipman alanında Avrupa'nın önemli organizasyonları arasında yer alıyor.



CANiK, bünyesindeki bağlı olduğu SYS Grup'un diğer şirketleri UNIROBOTICS ve AEI Systems ile kıtanın değişen güvenlik mimarisine yanıt veren entegre çözümlerini fuarda sergileyecek.

12,7×99 milimetre (mm) ağır makineli tüfek üreticisi olan CANiK, bu alandaki üstün mühendislik gücünü ve geniş ürün gamını Avrupa sahnesine taşıyarak küresel liderliğini bir kez daha ortaya koyacak.

Dünyanın 12,7×99 mm ağır makineli tüfek alanındaki en geniş ürün ailesini oluşturan CANiK, M2 QCB modeliyle dakikada 650 atım hızında operasyonel güvenilirlik, M2F modeliyle dakikada 950 atım hızında yüksek ateş gücü ve M3 modeliyle dakikada 1200 atım hızında uçan platformlar ile hava savunma görevleri için optimize edilmiş üstün performans sunuyor.

Son dönemde katılım sağlanan tüm fuarlarda büyük ilgi gören TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ve 30×113 milimetre orta kalibre top VENOM LR entegrasyonu, ENFORCE TAC’te de en merak edilen çözümler arasında yer alıyor.

Çok maksatlı(Multi Role) olarak çok talep gören orta kalibre top olan VENOM LR fuarın en yenilikçi silahı olarak otoritelerden tam not aldı.

UNIROBOTICS ve AEI Systems işbirliğiyle ortaya çıkan bu silah sistemi, düşük geri tepmeli yapısı ve entegre radar sistemiyle, özellikle asimetrik İHA (drone) tehditlerine karşı en yüksek performanslı ve maliyet etkin çözüm olarak konumlanıyor.

- "NATO'nun doğu sınırında yer alan ülkelerden ciddi sipariş talepleri almaktayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup-CANiK Üst Yöneticisi (CEO) Cahit Utku Aral, Avrupa'da son dönemde ortaya çıkan güvenlik ihtiyaçlarını yakından takip edip bunlara en etkili çözümler oluşturduklarını belirtti.

Grup bünyesindeki ileri mühendislik çözümlerinin bütünleşik kullanımı ve sahadaki geri dönüşlerle ortaya koydukları savunma sistemlerinin farklı coğrafyalarda yoğun talep gördüğünü vurgulayan Aral, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın değişen askeri tehdit algısı ve artan savunma harcamaları doğrultusunda geliştirdiğimiz konseptlerin gördüğü yoğun ilgiden de son derece memnunuz. Özellikle NATO'nun doğu sınırında yer alan ülkelerden ciddi sipariş talepleri almaktayız. NATO’nun yüksek standartlarına üst seviyede cevap veren çözümlerimiz güvenle kullanılmakta. Muharebede kendini kanıtlamış sistemlerimizle, Avrupa güvenlik mimarisine güçlü ve sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz."