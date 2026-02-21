İlginizi Çekebilir

Dünya vitrinine çıkan ayakkabıların astarı Isparta'da üretiliyor
Yeni Jeep Compass e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu
KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Sosyal medyadaki "sahte kahramanlık" illüzyonu çocukları suça sürüklüyor
KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - "Çoklu sosyal sorun" çocukları suçu sürüklüyor
MEMLEKET SOFRASI - Hatay kömbesi
Uyuşturucu şüphelilerinin elinden kurtarılan maymun yavrusu, "yetimler barınağı"na yerleştirildi
CANiK ve grup şirketleri ENFORCE TAC 2026'da entegre savunma çözümlerini tanıtacak
Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Dorçe, Libya'daki enerji ihalesi sonrası saha tecrübesini yeni projelere aktarmak istiyor
Uyku apnesi kalp ve beyin sağlığını tehdit ediyor

CANiK ve grup şirketleri ENFORCE TAC 2026'da entegre savunma çözümlerini tanıtacak

CANiK ve grup şirketleri ENFORCE TAC 2026

CANiK ve grup şirketleri ENFORCE TAC 2026'da entegre savunma çözümlerini tanıtacak

İSTANBUL - Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) bünyesindeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS ile entegre savunma çözümlerini Almanya'daki ENFORCE TAC 2026 fuarında sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Nürnberg kentinde 23-25 Şubat arasında düzenlenecek fuar, iç güvenlik, kolluk kuvvetleri ve taktik ekipman alanında Avrupa'nın önemli organizasyonları arasında yer alıyor.

CANiK, bünyesindeki bağlı olduğu SYS Grup'un diğer şirketleri UNIROBOTICS ve AEI Systems ile kıtanın değişen güvenlik mimarisine yanıt veren entegre çözümlerini fuarda sergileyecek.

12,7×99 milimetre (mm) ağır makineli tüfek üreticisi olan CANiK, bu alandaki üstün mühendislik gücünü ve geniş ürün gamını Avrupa sahnesine taşıyarak küresel liderliğini bir kez daha ortaya koyacak.

Dünyanın 12,7×99 mm ağır makineli tüfek alanındaki en geniş ürün ailesini oluşturan CANiK, M2 QCB modeliyle dakikada 650 atım hızında operasyonel güvenilirlik, M2F modeliyle dakikada 950 atım hızında yüksek ateş gücü ve M3 modeliyle dakikada 1200 atım hızında uçan platformlar ile hava savunma görevleri için optimize edilmiş üstün performans sunuyor.

Son dönemde katılım sağlanan tüm fuarlarda büyük ilgi gören TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ve 30×113 milimetre orta kalibre top VENOM LR entegrasyonu, ENFORCE TAC’te de en merak edilen çözümler arasında yer alıyor.

Çok maksatlı(Multi Role) olarak çok talep gören orta kalibre top olan VENOM LR fuarın en yenilikçi silahı olarak otoritelerden tam not aldı.

UNIROBOTICS ve AEI Systems işbirliğiyle ortaya çıkan bu silah sistemi, düşük geri tepmeli yapısı ve entegre radar sistemiyle, özellikle asimetrik İHA (drone) tehditlerine karşı en yüksek performanslı ve maliyet etkin çözüm olarak konumlanıyor.

- "NATO'nun doğu sınırında yer alan ülkelerden ciddi sipariş talepleri almaktayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup-CANiK Üst Yöneticisi (CEO) Cahit Utku Aral, Avrupa'da son dönemde ortaya çıkan güvenlik ihtiyaçlarını yakından takip edip bunlara en etkili çözümler oluşturduklarını belirtti.

Grup bünyesindeki ileri mühendislik çözümlerinin bütünleşik kullanımı ve sahadaki geri dönüşlerle ortaya koydukları savunma sistemlerinin farklı coğrafyalarda yoğun talep gördüğünü vurgulayan Aral, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın değişen askeri tehdit algısı ve artan savunma harcamaları doğrultusunda geliştirdiğimiz konseptlerin gördüğü yoğun ilgiden de son derece memnunuz. Özellikle NATO'nun doğu sınırında yer alan ülkelerden ciddi sipariş talepleri almaktayız. NATO’nun yüksek standartlarına üst seviyede cevap veren çözümlerimiz güvenle kullanılmakta. Muharebede kendini kanıtlamış sistemlerimizle, Avrupa güvenlik mimarisine güçlü ve sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz."



Ekonomi 21.02.2026 11:53:15 0
Anahtar Kelimeler: canik ve grup şirketleri enforce tac 2026'da entegre savunma çözümlerini tanıtacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Çalışkan Yönetici Her Zaman Takdir Edilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Hizmetin Adı: Kurum mu, Şahıs mı?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Dünya vitrinine çıkan ayakkabıların astarı Isparta'da üretiliyor

2

Yeni Jeep Compass e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu

3

KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Sosyal medyadaki "sahte kahramanlık" illüzyonu çocukları suça sürüklüyor

4

KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - "Çoklu sosyal sorun" çocukları suçu sürüklüyor

5

MEMLEKET SOFRASI - Hatay kömbesi

6

Uyuşturucu şüphelilerinin elinden kurtarılan maymun yavrusu, "yetimler barınağı"na yerleştirildi

7

CANiK ve grup şirketleri ENFORCE TAC 2026'da entegre savunma çözümlerini tanıtacak

8

Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

9

Dorçe, Libya'daki enerji ihalesi sonrası saha tecrübesini yeni projelere aktarmak istiyor

10

Uyku apnesi kalp ve beyin sağlığını tehdit ediyor