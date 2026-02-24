CANiK ve SYS Grup şirketleri "ENFORCE TAC 2026" fuarına katıldı

İSTANBUL - Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) bünyesindeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen "ENFORCE TAC 2026" fuarına katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CANiK ve SYS Grup şirketleri, Avrupa'nın değişen güvenlik mimarisine cevap veren çözümleri Almanya'da sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

Avrupa'nın önde gelen savunma ve güvenlik sektörü buluşmalarından ENFORCE TAC 2026, bu yıl Avrupa'da güvenlik kaygı ve arayışlarının arttığı atmosferde kapılarını açtı.

Dünyanın prestijli iç güvenlik, kolluk kuvvetleri ve taktik ekipman fuarlarından olan etkinlik, kolluk kuvvetleri odaklı organizasyon olarak başlayıp zamanla askeri birimler ve özel operasyon güçlerinin ilgi gösterdiği platforma dönüştü.

Ukrayna-Rusya Savaşı sonrasında Avrupa'da artan güvenlik tehditleri ve savunma harcamalarındaki yükseliş, fuarın önemini de artırdı.

Şirket, etkinlikte bağlı olduğu SYS Grup'un şirketleri UNIROBOTICS ve AEI Systems ile kıtanın değişen güvenlik mimarisine yanıt veren entegre çözümlerini sergiledi.

Dünyanın büyük 12,7×99 milimetre (mm) ağır makineli tüfek üreticilerinden şirket, bu alandaki mühendislik gücünü ve geniş ürün gamını Avrupa sahnesine taşıdı.

Son dönemde katılım sağlanan tüm fuarlarda ilgi gören TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ve 30×113 mm orta kalibre top VENOM LR entegrasyonu, ENFORCE TAC'te de merak edilen çözümler arasında yer aldı.

Çok maksatlı (multi role) olarak en çok talep gören orta kalibre top olan VENOM LR, fuarın inovatif silahı olarak otoritelerden tam not aldı.

UNIROBOTICS ve AEI Systems işbirliğiyle ortaya çıkan silah sistemi, düşük geri tepmeli yapısı ve entegre radar sistemiyle özellikle asimetrik İHA (drone) tehditlerine karşı performanslı ve maliyet etkin çözüm olarak konumlanıyor.

- "Çözümlerimiz, dünyanın farklı coğrafyalarında ilgi görüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup-CANiK Üst Yöneticisi (CEO) Cahit Utku Aral, güvenlik ve istikrara katkı sağlayan, güvenlik güçlerinin yanı başında olan çözümlerinin, dünyanın farklı coğrafyalarında ilgi gördüğünü belirtti.

Avrupa'da özellikle son dönemde ortaya çıkan güvenlik ihtiyaçlarının ürünlerine kıtada olan ilgiyi daha üst seviyeye çıkardığını anlatan Aral, bunu da dikkate alarak fuara geniş ürün çeşitliliğiyle katıldıklarını aktardı.

Aral, fuarda gördükleri ilgiden memnun olduklarına işaret ederek, "Bugüne kadar Avrupa'da aldığımız sorumluluklarla müşterilerimize ne kadar güvenilir bir çözüm ortağı olduğumuzu gösterdik. Fuarda ise yeni ürünlerimizle hem var olan ilişkilerimizi güçlendirdik hem de yeni işbirliklerinin temellerini attık." ifadelerini kullandı.

Kıtanın bütününden ama özellikle NATO'nun doğu sınırında yer alan ülkelerden ciddi talepler aldıklarını vurgulayan Aral, şunları kaydetti:

"Bunları en iyi şekilde karşılayabileceğimizi kendilerine anlattık ve gösterdik. Sahada kendini ispatlayan ürünlerimize karşı beğenilerini ifade ettiler. Tüm bu gelişmeler ışığında, SYS Grup olarak bugüne kadar olduğu gibi Avrupa kıtasında da Türk savunma sanayisini en iyi şekilde temsil edip, kullanıcılarımızın savunmasına yüksek standartlarda katkı sağlamayı sürdüreceğiz."