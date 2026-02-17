İlginizi Çekebilir

Hatay'da kozmetik ürün çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
Castrol Ford Team Türkiye İsveç Rallisi'ni tamamladı
Antalya'da bir aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonu açıldı, bir merkezin temeli atıldı
Kazak Sinema Günleri Antalya'da başladı
Alanya'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, Burdur'da gençlerle buluştu
Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Toyota Gazoo Racing WRT İsveç Rallisi'nde ilk 4 sırayı aldı

Castrol Ford Team Türkiye İsveç Rallisi'ni tamamladı

Castrol Ford Team Türkiye İsveç Rallisi

Castrol Ford Team Türkiye İsveç Rallisi'ni tamamladı

İSTANBUL - Castrol Ford Team Türkiye, 2026 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) ilk ayağı İsveç Rallisi'nde ilk 5 içinde yer aldı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlu zeminde düzenlenen organizasyonda Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi, Junior WRC klasmanında yarıştı.

Rallinin ilk etabını kazanarak liderliğe yükselen ekip, beşinci etapta yoldan çıkarak zaman kaybı yaşadı. Yarışa ertesi gün 40 dakikalık ceza süresiyle devam eden takım, organizasyon boyunca toplam dört etap galibiyeti elde etti.

Ali Türkkan ve Oytun Albayrak, Junior WRC genel klasmanında ilk 5 içerisinde finişe ulaşarak şampiyona puanı kazandı.

Geçen sezonu dünya üçüncüsü derecesiyle tamamlayan ve 2026'da şampiyonluk hedefleyen ekip, bu sezon yeni dış tasarımıyla hazırlanan Ford Fiesta Rally3 aracıyla parkura çıktı.

Sezon, 9-12 Nisan'daki Hırvatistan Rallisi, 7-10 Mayıs'taki Portekiz Rallisi ve 30 Temmuz-2 Ağustos'taki Finlandiya Rallisi ile devam edecek. Şampiyona, 10-13 Eylül'de düzenlenecek Şili Rallisi ile tamamlanacak.

- "Sezona önemli puanlarla başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı, İsveç'e hızlı başladıklarını ve ilk etaplarda liderliği aldıklarını belirtti.

Beşinci etapta yaşadıkları durumun zaman kaybına neden olduğunu aktaran Bostancı, şunları kaydetti:

"Pes etmedik ve geri dönerek dört etap galibiyeti almayı başardık. 40 dakikalık cezaya rağmen yarışı Junior WRC genel klasmanında ilk 5 içerisinde bitirerek sezona önemli puanlarla başladık. Lider götürdüğümüz bir yarışta galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşasak da hızımızı ve gücümüzü tüm dünyaya gösterdik. Şimdi odak noktamız, geçtiğimiz yıldan tecrübeli olduğumuz ve güçlü performans sergilediğimiz Hırvatistan Rallisi. Hedefimiz dünya şampiyonluğu yolunda kararlılıkla ilerliyoruz."



Spor 17.02.2026 00:50:49 0
Anahtar Kelimeler: castrol ford team türkiye isveç rallisi'ni tamamladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Makamlar İnsanları Değiştirmemeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Hatay'da kozmetik ürün çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı

2

Kahramanmaraş'ta minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

3

Castrol Ford Team Türkiye İsveç Rallisi'ni tamamladı

4

Antalya'da bir aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonu açıldı, bir merkezin temeli atıldı

5

Kazak Sinema Günleri Antalya'da başladı

6

Alanya'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

7

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, Burdur'da gençlerle buluştu

8

Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı

9

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

10

Toyota Gazoo Racing WRT İsveç Rallisi'nde ilk 4 sırayı aldı