Cesur Kulaçlar projesinin 3. dönemi tamamlandı

İSTANBUL - Abdi İbrahim Vakfı'nın, Türkiye Down Sendromu Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği "Cesur Kulaçlar" sosyal sorumluluk projesinin 3. dönem sertifika töreni gerçekleştirildi.

Abdi İbrahim Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. dönem programına bu yıl 20 çocuk katıldı.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen eğitim sürecinde çocuklar, yüzme öğrenmenin yanı sıra fiziksel gelişimlerini destekleyen, sosyal becerilerini güçlendiren ve öz güvenlerini artıran önemli kazanımlar elde etti.

Toplumsal faydayı merkeze alan çalışmalarıyla eğitimden spora uzanan geniş bir etki alanında faaliyet gösteren Abdi İbrahim Vakfı, Cesur Kulaçlar projesiyle own sendromlu çocukların erken yaşta sporla tanışmasını desteklemeyi sürdürüyor.

Proje kapsamında çocuklar, yüzme becerilerinin yanı sıra sosyal etkileşim, bağımsız hareket edebilme ve dayanıklılık gibi alanlarda da gelişim gösterdi.

Önceki dönemlerde yapılan değerlendirmeler, projeye katılan çocukların yalnızca fiziksel değil, sosyal, davranışsal ve bilişsel alanlarda da ilerleme kaydettiğini ortaya koyarken, 3. dönem çıktıları da projenin çocukların yaşamına çok boyutlu katkı sunduğunu gösterdi.

- Üç dönemde 60 çocuğa ulaşıldı

Proje kapsamında bugüne kadar toplam 60 down sendromlu çocuğa ulaşıldı. Yapılan değerlendirmeler, projeye katılan çocukların tamamının fiziksel, sosyal veya bilişsel gelişim alanlarından en az birinde ilerleme kaydettiğini ortaya koydu.

Proje, spor aracılığıyla çocukların gelişimini destekleyen kapsayıcı bir uygulama örneği olarak sürdürülüyor. Gelecek dönemlerde de "Cesur Kulaçlar" projesiyle daha fazla down sendromlu çocuğun suyla güvenli biçimde tanışmasının desteklenmesi ve spor yoluyla gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor.

- "Cesur Kulaçlar çok boyutlu sosyal etki oluşturuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Oğuzcan Bülbül, projenin çocukların yalnızca yüzme öğrenmesini değil, kendilerine güvenmelerini, potansiyellerini keşfetmelerini ve hayata daha güçlü tutunmalarını amaçlayan çok boyutlu bir sosyal etki projesi olduğunu belirtti.

Bülbül, 3. dönemini tamamladıkları yolculukta, çocukların gösterdiği gelişime tanıklık etmenin kendileri için büyük mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Attıkları her kulaç, daha kapsayıcı ve eşit bir toplum hedefimize atılmış anlamlı bir adımdır. Abdi İbrahim Vakfı olarak, çocukların ve gençlerin yaşamlarına kalıcı değer katan projeleri desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin de proje kapsamında yürütülen programın down sendromlu çocukların suyla kurdukları ilişkinin zaman içinde nasıl dönüştüğünü net biçimde ortaya koyduğunu anlattı.

Program boyunca çocukların yüzme becerilerinin yanı sıra beden farkındalığı, yönerge takibi ve günlük yaşamda bağımsız hareket edebilme alanlarında da gelişim gösterdiklerine dikkati çeken Bilgin, "Üçüncü dönemin tamamlanmasıyla süreç boyunca elde edilen çok boyutlu kazanımların aileler tarafından fark edilmesi, çocuklarının gelişimine tanıklık ettikleri bir gurur ve mutluluk duygusunu beraberinde getirdi. Abdi İbrahim Vakfı ile sürdürdüğümüz bu işbirliğinin daha fazla çocuğun hayatına dokunarak devam etmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.