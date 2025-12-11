Cezaevine girmesine neden olan uyuşturucu bağımlılığından Yeşilay sayesinde kurtuldu

ISPARTA - YALÇIN ÇELEN - Isparta'da yaşayan 31 yaşındaki M.A, cezaevine girmesine neden olan uyuşturucu bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) aldığı destekle kurtulup, hayatında yeni bir sayfa açtı.

M.A, 24 yaşında arkadaş ortamında başlayıp 4 yıl kullandığı uyuşturucu madde nedeniyle cezaevine girdi.

Bir süre sonra cezaevinden çıkan M.A, ikinci kez aynı suçtan tutuklandı. M.A, cezaevinden tahliye edildikten sonra, bağımlılıktan kurtulmak için ailesi ve yakınlarının yönlendirmesiyle YEDAM'a başvurdu.

Bağımlıktan kurtulan ve şu an kentte bir fabrikada çalışan M.A, aldığı destekle madde bağımlığından kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

M.A, AA muhabirine, YEDAM ve Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) sürecinde tanıştığını söyledi.

YEDAM'ın kendisine bir telefon kadar yakın olduğunu daha sonra fark ettiğini belirten M.A. "Madde kullanımına bir arkadaş ortamında 24 yaşında başladım. Bir kere denemeyle başladı aslında her şey ve devamında düzenli kullanım süreci gelişti. Beynim benimle oyun oynuyor, tekrar madde kullanımına götürmek istiyor ama burada aldığım tedavi sayesinde bunun üstesinden geliyorum." diye konuştu.

Madde kullanımdan uzaklaşma ve YEDAM'a ulaşma bilincinin kendisinin cezaevine girmesinden sonra oluştuğunu belirten M.A, denetimli serbestlik sürecinde aynı suçtan cezaevine girdiğini, bu durumun maddeyi bırakmaya sevk ettiğini dile getirdi.

Madde kullanımı sürecinde ailesinin dışında kimsenin yanında olmadığını, herkesin kendisinden uzaklaştığını gördüğünü anlatan M.A, "Bana anne, baba ve ablalarım sahip çıktı. Benim arkamda ailem ve YEDAM vardı." ifadelerini kullandı.

- "Bugün ben nefes alıyorsam Yeşilay sayesinde alıyorum"

YEDAM'a başvurduğunda düşünceli olduğunu ve korktuğunu dile getiren M.A, şöyle konuştu:

"Aslında ilk buraya geldiğimde kendimi çok kötü hissetmiştim ama zamanla alıştım. Hocalarımızla aramızda bir bağ oluşarak güzel bir birliktelik oldu. Ailem dışında şu an en güvenli alanım burası diyebilirim. Burada olmaktan mutluyum, keyif alıyorum. Bugün ben nefes alıyorsam Yeşilay sayesinde alıyorum çünkü geçmişte yapamadığım, cesaret edemediğim bir sürü şeyi Yeşilay sayesinde tamamladım. Bu yaşıma kadar hiç spor salonuna gitmemiştim, masa tenisi oynamamıştım masa tenisinde kendimi geliştirdim. Resim çizmeyi sevmiyordum resim yapmayı da sevdirdiler bana. Bu yaşıma kadar hiç kitap okumamıştım şu an 20'ye yakın kitap bitmişliğim var. Bunların hepsi Yeşilay sayesinde oldu."

Yeşilay Danışmanlık Merkezi Psikoloğu Nur Tola Çetinceli ise YEDAM olarak 5 bağımlılık bölümünde ücretsiz danışmanlık verdiklerini kaydetti.

Alkol, madde, tütün, kumar ve internet bağımlığına ücretsiz destek verildiğine işaret eden Çetinceli, "Gizlilik esaslı çalışmaktayız. Atölye çalışmalarımız danışanların boş kalmamaları, yaşam becerilerini elde etmeleri amacıyla Halk Eğitimi Merkezi hocamız tarafından veriliyor. Boşluğa bağımlık girer diyoruz. Danışanları boş bırakmamak için onların ellerinden tutmaya özen gösteriyoruz." dedi.