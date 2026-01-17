İlginizi Çekebilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mersin'de konuştu:
Hatayspor-Manisa FK maçının ardından
Adana CUP Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası başladı
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
Futbol: Trendyol 1. Lig
Türkiye geçen yıl en fazla Peugeot satılan 3. ülke oldu
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
Biyoteknoloji Vadisi Slovenya'ya örnek model oldu
Alanya'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Mersin'de minibüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mersin'de konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mersin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mersin'de konuştu:

MERSİN - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Ülkeyi yönetme iddiamızı yerel yönetimlerden aldığımız güçle Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde sürdürme kararlılığındayız." dedi.

Zeybek, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla bir otelde düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Mersin Buluşması"nda, sandık milletin önüne gelene kadar her yerde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ankara'da yaşanan su sorununa ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın günlerdir gerçekleri tek tek açıkladığını savunan Zeybek, kentte bir sorun varmış gibi algı oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Zeybek, CHP'li belediyelerin vatandaşlar için yaptığı yardımları anlatarak, bu çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

"Biz, 155 bin sandık görevlimizle seçimlerin hangi tarihte yapılacağı belli değil ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırız, alandayız." diyen Zeybek, şunları kaydetti:

"Ülkeyi yönetme iddiamızı yerel yönetimlerden aldığımız güçle Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde sürdürme kararlılığındayız. O nedenle umut Mersin'dedir, Türkiye'dedir, Silivri, Antalya, Buca, Çorlu zindanındadır. Biz bu umudu yeşerteceğiz, güçlendireceğiz, büyüteceğiz. Eninde sonunda haklılar ve halktan yana olanlar kazanacak diyorum."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bir konuşma yaptığı programa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras katıldı.



Politika 17.01.2026 17:56:06 0
Anahtar Kelimeler: chp genel başkan yardımcısı gökan zeybek mersin'de konuştu:

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mersin'de konuştu:

2

Hatayspor-Manisa FK maçının ardından

3

Adana CUP Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası başladı

4

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

5

Futbol: Trendyol 1. Lig

6

Türkiye geçen yıl en fazla Peugeot satılan 3. ülke oldu

7

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

8

Biyoteknoloji Vadisi Slovenya'ya örnek model oldu

9

Alanya'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

10

Mersin'de minibüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı