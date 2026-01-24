CHP Grup Başkanvekili Başarır, Adana'da konuştu:

ADANA - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Adana'da, Mersin'de, Türkiye'de belediye başkanımıza kefiliz. Onuruna, namusuna ve dosyasına kefiliz." dedi.

Başarır, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'a destek için Büyükşehir Belediye binası önünde düzenlenen programa katıldı.

Burada toplanan gruba seslenen Başarır, ortada Zeydan Karalar'ın tutuklanmasını gerektiren bir suçun bulunmadığını savundu.

Dosyayı incelediğini belirten Başarır, "İletişim tutanakları, baz kayıtları ve teknik-fiziki takip var dediler ama yok. Soruyorum, neden Zeydan Karalar'ı tutuyorsunuz, derdiniz nedir? Ceyhan, Seyhan, Adana, Antalya ve İstanbul büyükşehir belediye başkanımı neden tutuyorsunuz? Sorun şu, Adana'da her iki kişiden biri Zeydan Karalar'a oy verdi, Seyhan'ı kazandı, Adana'yı iki dönem kazandı. Sorun bu." değerlendirmesinde bulundu.

Başarır, belediye başkanlarını sonuna kadar destekleyeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buradan mahkemelere, savcılara sesleniyorum. Bizim sizinle bir işimiz yok. Ne biz sizin düşmanınızız ne siz bizim. Gelin bu dosyayı okuyun. 27 Ocak'ta belediye başkanımız gururla, onurla, alnı açık bir şekilde karşınıza çıkacak. Dosyayı okuyun ve Adana'nın belediye başkanını Adana'ya teslim edin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Adana'da, Mersin'de, Türkiye'de belediye başkanımıza kefiliz. Onuruna, namusuna ve dosyasına kefiliz. Başkanımızı bize verin, bu rezalet son bulsun. Üzülerek söylüyorum, bırakın milleti, Adana mahkemelerine bile güvenmediniz, dosyayı İstanbul'a yolladınız. Hayır, biz buna izin vermeyeceğiz. Belediye başkanlarımızın sonuna kadar arkasında olacağız. Zeydan başkana özgürlük, ona hakkını teslim edin."