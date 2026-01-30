İlginizi Çekebilir

Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Spotify yeni ofisi ve yönetimiyle Türkiye'ye olan bağlılığını güçlendiriyor
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu
Hatay'da çizgili sırtlan ve dağ ceylanı fotokapanla görüntülendi
Öğretmenler "Sürdürülebilir Çevre Lideri Kampı"nda buluştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'da konuştu:
Tat Gıda hazır yemek kategorisinde çeşitliliğini artırdı
Lezita "Gulfood 2026"da ürünlerini tanıttı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "10. Tematik Kış Eğitimciler Kampı" programında konuştu:

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

OSMANİYE - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kaya, beraberindeki Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve CHP İlçe Başkanı Enver Eker ile Savrun Çayı'nda turp yıkayan işçileri ziyaret etti.

Daha sonra Kadirli Belediyesine geçen Kaya, çalışmalarla ilgili Belediye Başkan Olcar'dan bilgi aldı.

CHP Kadirli İlçe Başkanlığı, Alevi Kültür Dernekleri ve Kadirli Belediyesi STEM Merkezini de ziyaret eden Kaya, Atatürk Caddesi'nde esnafla bir araya geldi.



Yurt Dünya 30.01.2026 19:23:30 0
Anahtar Kelimeler: chp kadın kolları genel başkanı kaya osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Kötü Görüntüyü Hep Seyrediyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

2

Spotify yeni ofisi ve yönetimiyle Türkiye'ye olan bağlılığını güçlendiriyor

3

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

4

Hatay'da çizgili sırtlan ve dağ ceylanı fotokapanla görüntülendi

5

Öğretmenler "Sürdürülebilir Çevre Lideri Kampı"nda buluştu

6

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

7

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'da konuştu:

8

Tat Gıda hazır yemek kategorisinde çeşitliliğini artırdı

9

Lezita "Gulfood 2026"da ürünlerini tanıttı

10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "10. Tematik Kış Eğitimciler Kampı" programında konuştu: