İlginizi Çekebilir

Garanti BBVA'dan Mastercard işbirliğiyle yapay zeka asistanlı e-ticaret dönemi
Adana'da intihar eden kişi ile öldürdüğü 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi
Mersin'deki Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı
Bozyazı ilçesinde geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi
Kadirli Belediye Başkanı Olcar, vatandaşlarla bir araya geldi
Kozan'da şehitler anısına fidan dikildi
Osmaniye'deki Nohuttepe Atış Poligonu yenilenerek hizmete açıldı
İstanbul merkezli sahte içki operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
Bakan Tekin'den Mersin'de silahla yaralanan okul müdürüne "geçmiş olsun" telefonu
Damat Tween'den yeni yıl etkinliği

Çiçek sektörü Körfez ülkelerindeki pazar payını artırmak istiyor

Çiçek sektörü Körfez ülkelerindeki pazar payını artırmak istiyor

Çiçek sektörü Körfez ülkelerindeki pazar payını artırmak istiyor

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, ihracatı artırmak için Körfez ülkelerine yöneldiklerini belirterek, 8 Şubat'ta 20'ye yakın firma ile Dubai ve Katar'a gideceklerini bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine, sektör olarak geçen yıla göre ihracatta yaklaşık yüzde 15'lik bir artış gerçekleştirerek 150 milyon doları aştıklarını söyledi.

Bu rakamın sektör açısından önemli olduğunu belirten Yılmaz, özellikle Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projeleriyle yurt dışına gerçekleştirdikleri ticari heyet ziyaretlerinin önemli katkısı olduğunu ifade etti.

Sektör olarak 4 ayda bir mevcut ya da yeni pazarlara yönelik firmalarla ziyaretler yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Gittiğimiz ülkelerde amacımız ihracatı daha yukarıya taşımak. Oralarda ekstra bir pazar bulup geliştirmek. Bu konuda da sağ olsun bakanlığımız bizi destekliyor. Bu projelere ciddi destek veriyorlar ve bunun da ihracatımıza yansıması olumlu oluyor." dedi.

- Sektör UR-GE projeleriyle ticari ziyaretler yapıyor

Başkan Yılmaz, sektördeki firmaların kendi ürünlerine göre ülkelerin belirlediğini ve buna göre bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Bu yıl için planlanan son UR-GE projesinin de Dubai ve Katar'a yönelik olacağını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"En son Polonya'daydık, oradan olumlu dönüşler aldık. Şimdi de Körfez ülkelerine bir seyahat düzenleyeceğiz, 8 Şubat'ta 20'ye yakın firmamızla Dubai ve Katar'a gideceğiz. Buralar küçük ama Avrupa'ya göre daha karlı bir pazar, buralarda da var olmak istiyoruz. Mevcutta varız ama payımızı genişletmek istiyoruz."

Yılmaz, Dubai ve Katar'da yaklaşık 10 milyon dolar civarında bir ihracat gerçekleştirdiklerini, ziyaret sonrası bu rakamın daha da artacağına inandıklarını vurguladı.

Körfez ülkelerine çiçek ihraç eden ülke sayısının Avrupa'ya göre daha az olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'nin bölgeye yakınlık açısından bir avantajı bulunduğunu, bunu da iyi bir şekilde değerlendirmek istediklerini sözlerine ekledi.






Ekonomi 25.12.2025 13:00:56 0
Anahtar Kelimeler: çiçek sektörü körfez ülkelerindeki pazar payını artırmak istiyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

TOKİ Herkese Bir Anahtar Verse Ne Olur?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Garanti BBVA'dan Mastercard işbirliğiyle yapay zeka asistanlı e-ticaret dönemi

2

Adana'da intihar eden kişi ile öldürdüğü 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi

3

Mersin'deki Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

4

Bozyazı ilçesinde geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi

5

Kadirli Belediye Başkanı Olcar, vatandaşlarla bir araya geldi

6

Kozan'da şehitler anısına fidan dikildi

7

Osmaniye'deki Nohuttepe Atış Poligonu yenilenerek hizmete açıldı

8

İstanbul merkezli sahte içki operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

9

Bakan Tekin'den Mersin'de silahla yaralanan okul müdürüne "geçmiş olsun" telefonu

10

Damat Tween'den yeni yıl etkinliği