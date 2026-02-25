ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçından avantajlı dönmek istiyor

MERSİN - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde Fransa'nın BLMA ekibiyle karşılaşacak ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmandan galibiyetle dönerek serinin ikinci maçına avantajlı şekilde çıkmak istiyor.



Bu sezon Avrupa mesaisine FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'yle başlayan Mersin ekibi, bu ligde istediği performansı gösteremeyince yoluna Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunda devam etti.

Kupada, ilk olarak Romanya temsilcisi Rapid Bükreş'i ardından Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibini yenerek çeyrek finale yükselen ÇİMSA ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını iki maçta da mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Yarı finalin ilk maçında yarın Fransa'nın BLMA ekibiyle deplasmanda karşılaşacak ÇİMSA ÇBK Mersin, bu maçta galip gelerek serinin ikinci maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor.

Takımın başına getirilen başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde maça hazırlanan Mersin ekibi, yarı finalin iki karşılaşmasından da galibiyetle dönerek kupada adını finale yazdırmak istiyor.





- "Kupada finale kalmayı istiyoruz."

Ekrem Memnun, AA muhabirine, oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi.

Takıma kısa süre önce katıldığını hatırlanan Memnun, bu durumun hem oyuncular hem de kendisi için zor olsa da kısa sürede ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Bir an önce adaptasyon sürecini atlattıklarına dikkati çeken tecrübeli koç, şöyle konuştu:

"Çok önemli maça gidiyoruz. Hedeflerimizden biri, ne olursa olsun bu kupayı Mersin'e getirmek. Bunun için buradayız ve herkes bunun bilincinde. Kolay olmayacak, çok sert bir takıma karşı oynayacağız. Birlikte mücadele edip, her topun ve pozisyonun değerini bilerek en avantajlı skorla dönmeye çalışacağız. Kupada finale kalmayı istiyoruz. Ondan sonrasına bakacağız."

Maça iyi bir şekilde konsantre olduklarını ve takımda herkesin elinden geleni yapmaya çalıştığını anlatan Memnun, "Artık mazeret yok. Akıllıca oynayarak avantajlı skorla dönüp turu atlamak istiyoruz." dedi.

Memnun, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni de en iyi noktada bitirmek istediklerini belirtti.





- "Mersin'e kupayı getirmek istiyoruz."

Oyunculardan Sinem Ataş da maça iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Maçın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Sinem, şunları kaydetti:

"Mersin'e kupayı getirmek istiyoruz. Oynayacağımız takım genç ve dinamik. Oradan avantajlı şekilde dönmek istiyoruz. İkinci maçta taraftar desteğimizle finale kalmak için savaşacağız. Takım içerisinde hava çok iyi."