Citroen'den aralık ayına özel sıfır faizli finansman desteği

İSTANBUL - Citroen, aralık ayına özel finansman kampanyaları kapsamında binek ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi ve nakit indirim seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yüzde 100 elektrikli yeni Citroen E-C3'te aralık ayına özel 150 bin liraya, 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi olanağı sunuluyor.

Citroen C4'ün benzinli versiyonları ile kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X'in MAX donanımlı versiyonlarında ise 150 bin liraya 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi veya 30 bin lira nakit indirim imkanı bulunuyor.

Aileler ve aktif yaşama sahip kişiler için ideal bir SUV olan C3 Aircross modelinde 300 bin liraya, 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor.

- Hafif ticari modellerde finansman avantajları

CitroenEin hafif ticari araç modelleri de aralık ayı kampanyasına dahil edildi. Bu kapsamda 1.5 BlueHDI 130 HP yeni nesil motoru sayesinde performans ve verimliliğiyle de öne çıkan Berlingo Kombi modeli için 600 bin liraya 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi imkanı sunulurken, Berlingo Van modelinde 500 bin liraya 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Profesyonel yolcu taşımacılığının yanı sıra kalabalık seyahatleri konforlu ve ferah bir deneyime dönüştüren Spacetourer modeli 600 bin liraya 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa sunulurken, Citroen Jumpy Van ve Jumper 3.5T versiyonları için 750 bin liraya 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi imkanı bulunuyor.

Ayrıca Berlingo Van, Jumpy Van ve Jumper 3.5T modellerinde yüzde sıfır faizli krediye alternatif olarak 3 ay ertelemeli kredi seçenekleri de sunuluyor.

Aralık ayında üstün konfor ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimi ile öne çıkan elektrikli Citroen modellerinde cazip fırsatlar sunuluyor. Bu kapsamda Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4'ü modeli, 150 bin liraya 12 ay ve sıfır faizli kredi veya 30 bin lira nakit indirim teklifleriyle geleceğin Citroen teknolojilerine bugünden ulaşabiliyor.

Segmentindeki rekabetçi konumunu daha şık bir SUV silüeti ile pekiştiren e-C3 Aircross modelinde 300 bin liraya, 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi imkanı sunulurken, Citroen'in pratik, çok yönlü ve şehirli mobilite aracı olan Citroen Ami'de ise aralıkta 270 bin liraya 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi veya 40 bin lira nakit indirim olanağı bulunuyor.