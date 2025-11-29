Çocuklarda kronik ürtiker uyku ve yaşam kalitesini düşürüyor

İSTANBUL - Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, kronik ürtikerin çocuklarda uyku ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebileceğini belirtti.



Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Nacaroğlu, halk arasında "kurdeşen" olarak bilinen ürtikerin, ciltte kızarık, kabarık ve kaşıntılı plaklarla seyrettiğini belirtti.



Çocukların yaklaşık yüzde 20-25'inde akut ürtiker görülebildiğine değinen Nacaroğlu, bu durumun genellikle 1-2 hafta içinde geçtiğini, 6 haftadan uzun sürmesi durumunda kronik ürtiker olarak değerlendirildiğini aktardı.



Nacaroğlu, bu hastalığın bulaşıcı olmadığını vurgulayarak, "Bu durum ebeveynler için endişe verici olabilir ama anafilaksiye, yani hayati tehlike yaratan şok tablosuna ilerlemez. Ancak kaşıntı ve döküntüler, çocukların uyku ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ürtikerin birçok farklı nedene bağlı gelişebileceğine işaret eden Nacaroğlu, enfeksiyonların, stresin, bazı ilaçların veya bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine karşı oluşturduğu reaksiyonların bu hastalıkta etkili olduğuna, tiroid hastalıkları ya da çölyakın da hastalığın oluşumunda pay sahibi olabileceğine değindi.



Nacaroğlu, kurdeşen tanısı konan çocuklarda sık yapılan bir hataya dikkati çekerek, "Ürtiker her zaman alerji kaynaklı değildir. Gereksiz besin alerjisi tanısı konulup çocuğun diyetinden bazı besinlerin çıkarılması, doğru değil. Altta yatan neden araştırılmadan, besin kısıtlaması yapılmamalı." değerlendirmesini yaptı.

Tedavide genellikle alerji şuruplarının kullanıldığını belirten Nacaroğlu, "Şurup tedavisine yanıt alınamayan vakalarda, ayda bir uygulanan biyolojik ajanlarla başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Ürtiker 6 haftadan uzun sürüyorsa mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.



