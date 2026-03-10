İlginizi Çekebilir

Burdur'da Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı
Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'da "Girişimde Kadın Zirvesi"nin ikincisi düzenlendi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde gençler için tenis kursu veriliyor
Antalya'da ramazanda kurulan sağlık istasyonlarında 11 bin kişiye sağlık hizmeti verildi
Adana'da yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşlar eylem yaptı
Bozyazı ilçesinde öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu ödedi
KKTC'deki trafik kazasında ölen askerin cenazesi Mersin'de defnedildi
Turizmde "yüzen oteller"in popülerliği artıyor

Çocukları suç ve suçlulardan korumanın ilk adımı okul çevrelerindeki önlemlerle atılıyor

Çocukları suç ve suçlulardan korumanın ilk adımı okul çevrelerindeki önlemlerle atılıyor

Çocukları suç ve suçlulardan korumanın ilk adımı okul çevrelerindeki önlemlerle atılıyor

ANTALYA - TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Antalya'da çocukların suç ve suçlulardan korunması amacıyla okul çevrelerinde metruk binalardan servis araçlarına kadar pek çok alanda denetimler yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Çocuk, Trafik Tescil ve Denetleme şubelerinde görevli polisler, çocukların suç ve suçlulardan korunması için yoğun mesai harcıyor.

Emniyet birimleri, çocukları suç ve suçlulardan korumanın ilk adımı olarak, okulların çevresindeki metruk binalardan servis araçlarına, internet kafelerden parklara kadar pek çok noktada denetimler yapıyor.

Polis ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başından itibaren 4 bin 21 kez uygulama yaparak, şu ana kadar 25 bin 892 kişiyi, 9 bin 664 okul servisini ve 50 metruk binayı kontrol etti. Bunun yanında, 3 bin 586 internet kafe, oyun salonu, park, bahçe ve market gibi yerler de denetlendi.

Öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde 30'u sabit 164 ekibin katılımıyla önlem alınıyor. Polis sorumluluk bölgesindeki 638 okulun çevresinde denetim yapan ekipler, okulla ilgisi olmayan kişileri tespit ederek uzaklaştırıyor. Öğrencilere daha güvenli bir ortam sunmayı hedefleyen ekipler, suça sürüklenebilecek öğrencileri korumak için de yoğun mesai harcıyor.

- Okul önlerinde düzenli olarak denetim yapılıyor

Uncalı Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, okul çevresindeki kişiler ile araçları kontrol etti.

Çocuk Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Salim Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul önlerinde düzenli olarak denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu uygulamaların önemine değinen Soylu, "Amacımız, okul çevresinde okulla ilgisi olmayan kişilerin uzaklaştırılmasını sağlamak, çocuklarımızın suça sürüklenmelerini ve suç mağduru olmalarını engellemek ve daha güvenli bir ortamda eğitim görüp sağlıklı şekilde gelişmelerini sağlamak. Bu çerçevede öğrencilerin sorunsuz bir şekilde okula gelmesi ve güvenle evine dönmesi için şehir merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı olarak haftanın 3 günü uygulama yapıyoruz. Uygulamada özellikle parklar, bahçeler, servis şoförleri, metruk binalar denetleniyor." ifadelerini kullandı.

Belirli aralıklarla trafik ekiplerinin de okul servislerini denetlediğini belirten Soylu, okul çevrelerinde bulunan şüpheli kişilerin üzerini aradıklarını, kimlik kontrolü yaptıklarını kaydetti.



Yurt Dünya 10.03.2026 15:20:28 0
Anahtar Kelimeler: çocukları suç ve suçlulardan korumanın ilk adımı okul çevrelerindeki önlemlerle atılıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Demir, Ankara’dan Umutlu Dönüyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'da Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı

2

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

3

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

4

Antalya'da "Girişimde Kadın Zirvesi"nin ikincisi düzenlendi

5

Mersin'in Akdeniz ilçesinde gençler için tenis kursu veriliyor

6

Antalya'da ramazanda kurulan sağlık istasyonlarında 11 bin kişiye sağlık hizmeti verildi

7

Adana'da yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşlar eylem yaptı

8

Bozyazı ilçesinde öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu ödedi

9

KKTC'deki trafik kazasında ölen askerin cenazesi Mersin'de defnedildi

10

Turizmde "yüzen oteller"in popülerliği artıyor