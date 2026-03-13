Cognera CTO'su Yetiş, global yapay zeka topluluğuna katıldı

İSTANBUL - Cognera Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CTO) Pelin Yetiş, otomasyon ekosistemi topluluk programlarından "UiPath Community MVP (En Değerli Profesyonel) 2026" listesine seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital süreç otomasyonu ve yapay zeka çözümleri geliştiren teknoloji şirketi Cognera'nın CTO'su Yetiş, "Agentic AI", yapay zeka destekli iş süreçleri ve dijital iş gücü mimarileri alanındaki çalışmaları nedeniyle programa dahil edildi.

UiPath tarafından yürütülen Community MVP programı, otomasyon teknolojileri alanında teknik uzmanlığı, topluluk katkısı ve bilgi paylaşımıyla öne çıkan profesyonelleri küresel ölçekte tanımayı amaçlıyor. Program kapsamında seçilen isimler, otomasyon ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan ve sektörde bilgi paylaşımını teşvik eden uzmanlardan oluşuyor.



Uzmanlara göre, iş dünyasında otomasyon ve yapay zeka teknolojilerinin birlikte kullanılması, şirketlerin operasyonel verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. Gartner Otomasyon Araştırması'na göre, otomasyon kullanan işletmelerde verimlilik yüzde 20-40 oranlarında artarken, operasyonel hata oranı ise yüzde 99,99'a kadar düşebiliyor.



Cognera'nın geliştirdiği yaklaşımın merkezinde ise işletmeler için tasarlanmış Agentic AI "EtraBot" bulunuyor. EtraBot, yapay zeka altyapısını robotik süreç otomasyonu ve doküman işleme teknolojileriyle bir araya getirerek ve işletmelerde uçtan uca akıcı iş akışları oluşturarak, verimlilik artışı sağlıyor.



- "Uluslararası topluluk tarafından tanınma sağladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cognera Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Anıl Öztekin, Yetiş'in programa seçilmesinin şirket için önemli gelişme olduğunu belirtti.

Otomasyon, dijital iş gücü mimarisi ve Agentic AI alanlarında teknik uzmanlık ve topluluk katkısının büyük önem taşıdığını aktaran Öztekin, "CTO'muz Pelin Yetiş'in UiPath Community MVP programına seçilmesi, hem bireysel uzmanlığının hem de Cognera'nın bu alandaki teknik kapasitesinin uluslararası topluluk tarafından tanındığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pelin Yetiş de otomasyon teknolojilerinin iş dünyasında giderek daha kritik rol oynadığına değinerek, şunları kaydetti:



"Otomasyon yalnızca maliyetleri azaltan bir araç değil, kurumların çalışma biçimini yeniden tasarlayan bir altyapı haline geliyor. Yapay zeka ile birleşen otomasyon teknolojileri, şirketlerin daha çevik ve ölçeklenebilir operasyonlar kurmasını sağlıyor. UiPath Community MVP programının parçası olmak, bu dönüşümü global bir toplulukla geliştirme fırsatı sunuyor."

