İlginizi Çekebilir

Mersin'de yolcu otobüslerindeki 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfteye el konuldu
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Hatay'da evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı
Adana'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Mersin'de üniversiteler arasında akademik işbirlikleri ele alındı
Cookshop Markalar Topluluğu'nda üst düzey atama
Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Adana Valisi Mustafa Yavuz görevine başladı:

Cookshop Markalar Topluluğu'nda üst düzey atama

Cookshop Markalar Topluluğu

Cookshop Markalar Topluluğu'nda üst düzey atama

İSTANBUL - Kazancı Holding iştiraki Cookshop Markalar Topluluğu Genel Müdürlüğü görevine Hasan Yeşilyurt getirildi.

Holndingden yapılan açıklamaya göre, bünyesinde Cookshop, Magnolia Shop, Not a Burger, Arkabahçe markaları ile sağlıklı beslenme alanında faaliyet gösteren Rafinera'yı barındıran toplulukta üst düzey bir atama gerçekleşti.

Cookshop Markalar Topluluğu Genel Müdürü olarak atanan Yeşilyurt, yeni görevinde toplamda 62 şubeyle hizmet veren topluluğun "operasyonel mükemmeliyet" odaklı büyüme stratejisine liderlik edecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü mezunu Yeşilyurt, yüksek lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde tamamladı.

Kariyerine TAV Havalimanları Holding'de Kurumsal İletişim Müdürü olarak başlayan Yeşilyurt, Türkiye ve farklı ülkelerdeki havalimanı operasyonlarında kurumsal iletişim, organizasyon ve paydaş yönetimi süreçlerini yürüttü. 2015-2020 yıllarında TAT Danışmanlık AŞ'de Genel Müdür olarak görev alan Yeşilyurt, markanın operasyonel ve finansal yönetimini üstlenerek yatırımcı ve franchise ilişkilerini yönetti. 2020-2024 yıllarında Akkomarka Gıda ve Turizm AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yeşilyurt, çok markalı yapının stratejik planlama, marka geliştirme ve pazarlama süreçlerinde rol aldı. Yeşilyurt, bu atama öncesinde Büyük Şefler Gıda ve Turizm AŞ'de Strateji ve Yurt Dışı Büyüme Direktörü olarak görev yaptı.



Ekonomi 19.01.2026 19:25:46 0
Anahtar Kelimeler: cookshop markalar topluluğu'nda üst düzey atama

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Heyecan ve Üzüntü Bir Arada
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de yolcu otobüslerindeki 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfteye el konuldu

2

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

3

Hatay'da evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

4

Adana'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

5

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

6

Mersin'de üniversiteler arasında akademik işbirlikleri ele alındı

7

Cookshop Markalar Topluluğu'nda üst düzey atama

8

Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

10

Adana Valisi Mustafa Yavuz görevine başladı: