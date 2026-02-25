İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Corendon Airlines, Alanya Ultra Trail'in sponsorluğunu üstlendi
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada
Manavgat'ta denizden gelen mektup 11 ay sonra sahibine ulaştı
Adana'da göl kıyısındaki kaçak yapılar kaldırılıyor
Türkiye Hentbol Federasyonu Osmaniye'de altyapı sporcu taraması gerçekleştirdi
Kepez'e yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak
Antalya'da nehirde ceset sanılan nesne ev kapısı çıktı
Osmaniye’de hentbol alt yapı tarama ve teknik uyum programı düzenlendi

Corendon Airlines, Alanya Ultra Trail'in sponsorluğunu üstlendi

Corendon Airlines, Alanya Ultra Trail

Corendon Airlines, Alanya Ultra Trail'in sponsorluğunu üstlendi

İSTANBUL - Corendon Airlines, spor turizmine katkı sağlamak amacıyla 27-28 Mart'ta düzenlenecek Alanya Ultra Trail'in sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines, takım sporlarının yanı sıra bireysel spor organizasyonlarına verdiği desteği sürdürüyor.

Akdeniz kıyısından Toroslar'ın zirvelerine uzanan parkurlarıyla bilinen dağ koşusu organizasyonu Alanya Ultra Trail, bu yıl Kleopatra Plajı'ndan başlayacak. Toplam 3 bin 905 metrelik yükseklik kazanımına sahip yarış, UTMB Index kapsamında değerlendiriliyor ve ITRA puanı veriyor.

"Tradition to Trail" mottosuyla 20 ülkeden sporcuyu ağırlaması beklenen organizasyonda 68K Alanya Ultra Trail, 42K Taurus Mountain Trail, 27K Keykubat Mountain Run, 18K Cleopatra Short Trail ve bu yıl ilk kez eklenecek 5K Alanya Castle Run olmak üzere beş farklı etap bulunuyor. Parkurlar, Alanya Kalesi ve Kızılkule gibi tarihi noktalardan geçiyor.

Bu yıl 27-28 Mart'ta düzenlenecek organizasyonda, Corendon Airlines'ın sponsorluğuyla uluslararası görünürlüğün artırılması ve bölge turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

Organizasyon kapsamında, 27 Mart Cuma günü fuar alanı etkinlikleri ve yarış kiti dağıtımı yapılacak. 28 Mart Cumartesi günü ise yarışlar gerçekleştirilecek. Yarış sonrası yapılacak çekilişle 6 sporcuya helikopter deneyimi sunulacak.

Yarışa katılmak isteyenler, 15 Mart Pazar gününe kadar kayıt yaptırabilecek.



Spor 25.02.2026 17:57:24 0
Anahtar Kelimeler: corendon airlines alanya ultra trail'in sponsorluğunu üstlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Sen Okullarda Neyin Eğitimini Aldın?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME - Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

2

Corendon Airlines, Alanya Ultra Trail'in sponsorluğunu üstlendi

3

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

4

Burdur'da panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada

5

Manavgat'ta denizden gelen mektup 11 ay sonra sahibine ulaştı

6

Adana'da göl kıyısındaki kaçak yapılar kaldırılıyor

7

Türkiye Hentbol Federasyonu Osmaniye'de altyapı sporcu taraması gerçekleştirdi

8

Kepez'e yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak

9

Antalya'da nehirde ceset sanılan nesne ev kapısı çıktı

10

Osmaniye’de hentbol alt yapı tarama ve teknik uyum programı düzenlendi