Corendon Airlines'a sürdürülebilirlik ödülü

İSTANBUL - Corendon Airlines, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanımı ve çevreye duyarlı uygulamaları dolayısıyla 2025 Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülü'ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki InBusiness Dergisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile dergi editörlerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından Corendon Airlines, sürdürülebilir ürün ve uygulamalarıyla ödül kazanan kurumlar arasında yer aldı.

Şirketin Antalya Havalimanı'nda SAF kullanımına başlaması, bu uygulamayı ölçeklendirme hedefi ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) "Fly Net Zero 2050" taahhüdünü desteklemesi, ödüle gerekçe olarak gösterildi.

Corendon Airlines, 2024 yılında Petrol Ofisi Grubu işbirliğiyle Fraport TAV Antalya Havalimanı merkezli uçuşlarda SAF yakıtını operasyonlarına entegre etmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Uçuş Operasyon Mühendislik Müdürü Gökmen Düzgören, sürdürülebilirliğin şirketleri için yalnızca bir vizyon değil, operasyonlarında karşılığı olan somut bir sorumluluk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2024 yılında Antalya Havalimanı'ndan başlayarak hayata geçirdiğimiz SAF yakıt uygulamasının bugün Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülü ile taçlandırılması, doğru yönde ilerlediğimizin önemli bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde SAF kullanımını artırarak, havacılık sektöründe çevresel etkiyi azaltmaya yönelik adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."



Ekonomi 30.12.2025 11:32:25
