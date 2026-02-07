Corendon Sport Talks'un konuğu Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek oldu

İSTANBUL - Corendon Airlines'ın 20. kuruluş yılı kapsamında hayata geçirdiği Corendon Sport Talks'un son bölümüne Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek konuk oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines, Corendon Sport Talks video serisiyle spora verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor. Sporun birleştirici gücünü merkeze alan projede, Türk spor tarihine iz bırakan isimlerin ilham veren hikayeleri geniş kitlelerle buluşuyor.

Spor ve iletişim dünyasının önde gelen profesyonellerini bir araya getiren Brand & Sports Summit 2026 kapsamında düzenlenen Corendon Sport Talks oturumu, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Programın konuğu olan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, "Sporda Sponsorluğun Stratejik Önemi" başlığı altında değerlendirmelerde bulundu.

Oturumda, sponsorluk çalışmalarının kulüpler için taşıdığı kritik rol, sürdürülebilir başarıya katkısı ve Galatasaray'ın bu alandaki uzun vadeli vizyonu ele alındı.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Spor Kulübü'nün misyonunun, sporun ve olimpik branşların sevilmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Özbek, Türkiye'de ve Avrupa'da başarılı olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu hedeflere ulaşmak için güçlü desteklere ihtiyaç var. Sponsorluklar bu noktada devreye giriyor. Sponsorlarımız, Galatasaray gibi bir dünya markasıyla işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Sponsorluk işbirliklerimiz sayesinde hem kulübümüz hem de markalar kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Kulübün sponsorluk gelirlerine ilişkin de önemli bilgiler paylaşan Özbek, bu sezon 85-90 milyon avro bandında sponsorluk desteği sağlandığını, hedeflerinin bu rakamı 100 milyon avronun üzerine taşımak olduğunu aktardı.

Özbek, sponsorluk anlayışlarının yalnızca logo görünürlüğüyle sınırlı olmadığına dikkati çekerek, "Markalarla projeler geliştirerek, iş ortaklıkları kurarak birlikte değer yaratmayı önemsiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Stadyum deneyimini geliştirmeye yönelik yatırımlara da değinen Özbek, ailelerin statlara daha fazla gelmeye başladığını, bu doğrultuda etkinliklerin yeniden kurgulandığını belirtti.

Özbek, LED alanlarının artırılmasıyla sponsor görünürlüğünün güçlendirildiğini aktardı.

Yayın gelirlerindeki düşüşe dikkati çeken Özbek, "400 milyon avroluk bütçemizin yalnızca 11–12 milyon avrosu naklen yayın gelirlerinden geliyor. Bu nedenle faaliyet dışı gelirleri artırmaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özbek, Riva ve Florya projelerinin kulüp için stratejik öneme sahip olduğunu anlatarak, bu projelerin meyve vermeye başladığını kaydetti.

Finansal sürdürülebilirliği sağladıklarını belirten Özbek, tesisleşme vizyonuna da dikkat çekti.

Özbek, futbol dışında 17 branşta faaliyet gösteren Galatasaray'ın tüm branşlarını Aslantepe'de toplayacak büyük bir tesis projesinin temelinin mart-nisan aylarında atılacağını açıkladı.

Özbek ayrıca, Mecidiyeköy ve Kemerburgaz futbol tesisleri gibi projelerin de başarıyla ilerlediğinin bilgisini paylaştı.

- "Avrupa'da başarılı olmak Galatasaray'ın temel misyonlarından biri"

Genç taraftar kitlesiyle iletişimi güçlendirmeye büyük önem verdiklerini belirten Özbek, şunları kaydetti:



"Z kuşağına yönelik dijital projeler ve sosyal medya çalışmalarıyla Avrupa'daki birçok kulübü geride bırakan erişim rakamlarına ulaştık. Avrupa'da başarılı olmak Galatasaray'ın temel misyonlarından biri. Finansal disiplinle birlikte sportif başarıyı da aynı anda hedefliyoruz. UEFA'da karşılaştığımız takımları yenen, yarışmacı bir takım kurmak zorundayız."

Konuşmasının sonunda taraftarlara özel bir mesaj ileten Özbek, Galatasaray'ın gücünün arkasında taraftar tutkusunun yer aldığını belirterek, taraftarlarla büyüdüklerini ve taraftarlar yanlarında oldukları sürece başaramayacakları bir şeyin olmadığını aktardı.