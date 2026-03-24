Corendon Sport Talks'un konuğu milli okçu Mete Gazoz oldu

İSTANBUL - Corendon Airlines'ın "Corendon Sport Talks" programının yeni bölüm konuğu milli okçu Mete Gazoz oldu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, havacılık ve turizm sektörlerinde pek çok yeniliği hayata geçirerek milyonlarca misafirini hayallerindeki tatil destinasyonlarına uçuran Corendon Airlines, hayata geçirdiği Corendon Sport Talks video serisinin 50. bölümünü yayınladı.

Sporun birleştirici gücünü merkeze alan bu özel projede, Türk spor tarihine iz bırakan isimlerin ilham verici hikayeleri ekranlara taşınıyor.

Corendon Sport Talks, Corendon Airlines’ın uçuş destinasyonları arasında yer alan Antalya'nın simge noktaları Düden Şelalesi, Kaleiçi Limanı ve Konyaaltı noktalarında çekilen 50. bölümünde Mete Gazoz, başarıya giden yolu, zihinsel gücünü ve 2028 Olimpiyatları hedeflerini paylaştı.

- "Tamam artık oldum' demiyorsunuz, aksine 'daha fazlasını yapabilirim' diyorsunuz"

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Mete Gazoz, şampiyonluk anında yaşanılan duygunun birkaç dakika sürdüğünü ancak asıl meselenin verilen emeğin hissedilmesi olduğunu belirtti.



Gazoz, "Benim hissettiğim şey, o noktaya gelene kadar verdiğim emeğin, çektiğim yorgunluğun bir anda bitmesi. Sonrasında ise yeniden başlama isteği geliyor. Yani 'tamam artık oldum' demiyorsunuz, aksine 'daha fazlasını yapabilirim' diyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Okçuluğun en kritik anına dair değerlendirmede bulunan Gazoz, performansın arkasındaki görünmeyen emeğe ilişkin, "O kadar fazla tekrar yapıyorsunuz ki, aslında oku daha bırakmadan nereye gideceğini hissediyorsunuz. Bu bir sihir değil. Saatlerce, günlerce, yıllarca yapılan antrenmanın bir sonucu. Eliniz, zihniniz ve vücudunuz artık aynı dili konuşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazoz, zihinsel gücün performanstaki rolüne değinerek, atış yaparken dış dünyayı çok fazla duymadığını anlattı.

O an en net duyduğu şeyin kendi iç sesi olduğunu ifade eden Gazoz, "O ses bana sadece şunu söylüyor: 'Devam et.' Başka hiçbir şey yok. Ne kalabalık ne rakip ne de baskı. Sadece o an ve o ses." görüşünü paylaştı.

Okçuluğun yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda güçlü bir zihinsel oyun olduğunu vurgulayan Gazoz, rakiplerle kurduğu psikolojik dengeye dikkati çekerek, yarışma sırasında sadece kendi atışına odaklanmak gerektiğini aktardı.

Rakibin psikolojisine de işaret eden Gazoz, şöyle devam etti:



"Benim yaptığım şey rakibi demoralize etmek değil, onun dikkatini dağıtmak ve kontrolü elimde tutmak. Hareketlerimle, duruşumla, atış tempomla rakibime şunu hissettirmeye çalışırım: Ne yaparsa yapsın beni yenemeyecek. Bazen son saniyede atarım, bazen çok hızlı atarım. Rakibin ritmini bozmak önemli. Ama bunu kurallar içinde, sporun saygısını bozmadan yaparsınız. Çünkü bu iş sadece fiziksel değil, tamamen zihinsel bir mücadele."

- "Benim için en büyük başarı, insanların beni izleyip 'ben de yapabilirim' demesi"

Başarıyı sadece madalyalarla tanımlamayan Mete Gazoz, "Benim için en büyük başarı, insanların beni izleyip 'ben de yapabilirim' demesi. Ekran başındaki bir çocuğun, 'Ben de çalışırsam başarabilirim' diye düşünmesi. Madalya önemli ama bundan daha değerli olan şey ilham verebilmek." değerlendirmesinde bulundu.



Gelecek hedeflerine ilişkin de bilgi veren Gazoz, Los Angeles'ta düzenlenecek olimpiyatlarda hedefinin iki altın madalya olduğunu bildirdi.

