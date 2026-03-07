Çorum FK-Hatayspor maçının ardından

İlginizi Çekebilir

ÇORUM - Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, kendileri için kazanarak devam etmenin önemli olduğunu söyledi.

Uçar, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda kabul edemeyeceği bir oyun oynadıklarını vurguladı.

Oyuncu değişiklikleriyle birlikte takımın reaksiyon gösterdiğini belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Boşa geçen bir 45 dakika, çok kötü bir ilk yarı. Benim kabul etmeyeceğim bir oyun vardı sahada. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle beraber takım reaksiyon gösterdi ve 3 puana uzandı. Bizim için kazanarak devam etmek önemli."


- Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün'ün müsabakada kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Emrah Volkan Sayılgan, gençlerden oluşan bir kadroya sahip olmalarından ötürü zaman zaman problem yaşadıklarını dile getirdi.

Genç oyuncuların hatalarının skora da yansıdığına işaret eden Sayılgan, "Çok genç bir takımız. Bu da sonuçlardan anlaşılıyor. Ne zaman öne geçsek ya da ilk yarı berabere soyunma odasına girsek, bu gençliğin vermiş olduğu bazı temel hatalardan dolayı ne yazık ki skorları bu şekilde yaşıyoruz. Bunu da zaman zaman kırıyoruz. Üzerine çok çalışıyoruz ama çok genç bir takımız. 19 yaş altı ağırlıklı bir takımız. Bu yüzden sıkıntılar yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Sayılgan, teknik direktör Bekir İrtegün'ün kırmızı kart görmesine değinerek, şunları söyledi:

"Maç sonunda hakemin yanına gittim, neden gösterdiğini sordum. O da kendisini tehdit ettiğini söyledi. Fakat bu kadar taraftarın olduğu bir yerde, sesin yoğun olduğu bir bölgede bunu nasıl anladı. Kafasını salladığını söyledi. Bu yüzden kendisini cezalandırdığını söyledi. Bunlara biraz daha dikkat etmeleri lazım. Burada bir emek var. Bu kadar kolay atılmamalı. Bu, bizim için üzücü oldu."



