Çorum İş İnsanları Platformu üyeleri Müftü Yığman'ı ziyaret etti

ANTALYA - Antalya'da Çorum İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ve beraberindeki heyet, Antalya İl Müftüsü Aydın Yığman'ı ziyaret etti.

Yığman, ziyarette yaptığı konuşmada, kent genelinde yapılacak sosyal, kültürel ve dini faaliyetlerde işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.



Müftülük çalışmaları hakkında bilgi veren Yığman, ziyaretten dolayı da Güvenbaş ve beraberindekilere teşekkür etti.

Güvenbaş da platformu Antalya'da hayata geçirdiği projelerden bahsederek, işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.



