İlginizi Çekebilir

Alanya'da yerleşik Alman evinde ölü bulundu
Burdur'da düzenlenen operasyonda tarihi eserler ele geçirildi
Arsuz ve Payas ilçelerinin kıyı şeridinde temizlik yapıldı
Çorum İş İnsanları Platformu üyeleri Müftü Yığman'ı ziyaret etti
Antakya'da iki mahalleyi bağlayan köprü ulaşıma açıldı
Akdeniz ilçesinde çökme riski olan metruk bina kontrollü yıkıldı
Mersin'de takibe alınan cipte 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Adana'da ramazan ayı dolayısıyla fırınlar denetlendi
Antalyaspor, Fenerbahçe maçına odaklandı
Burdur'da badem ağaçları çiçek açtı

Çorum İş İnsanları Platformu üyeleri Müftü Yığman'ı ziyaret etti

Çorum İş İnsanları Platformu üyeleri Müftü Yığman

Çorum İş İnsanları Platformu üyeleri Müftü Yığman'ı ziyaret etti

ANTALYA - Antalya'da Çorum İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ve beraberindeki heyet, Antalya İl Müftüsü Aydın Yığman'ı ziyaret etti.

Yığman, ziyarette yaptığı konuşmada, kent genelinde yapılacak sosyal, kültürel ve dini faaliyetlerde işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.

Müftülük çalışmaları hakkında bilgi veren Yığman, ziyaretten dolayı da Güvenbaş ve beraberindekilere teşekkür etti.

Güvenbaş da platformu Antalya'da hayata geçirdiği projelerden bahsederek, işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.




Yurt Dünya 23.02.2026 17:55:15 0
Anahtar Kelimeler: çorum insanları platformu üyeleri müftü yığman'ı ziyaret etti

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Tüyü Bitmemiş Yetimlerin Hakkı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye’nin Kalbinde Çatlayan Duvarlar: Aile Çökerse Vatan Çöker!
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da yerleşik Alman evinde ölü bulundu

2

Burdur'da düzenlenen operasyonda tarihi eserler ele geçirildi

3

Arsuz ve Payas ilçelerinin kıyı şeridinde temizlik yapıldı

4

Çorum İş İnsanları Platformu üyeleri Müftü Yığman'ı ziyaret etti

5

Antakya'da iki mahalleyi bağlayan köprü ulaşıma açıldı

6

Akdeniz ilçesinde çökme riski olan metruk bina kontrollü yıkıldı

7

Mersin'de takibe alınan cipte 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi

8

Adana'da ramazan ayı dolayısıyla fırınlar denetlendi

9

Antalyaspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

10

Burdur'da badem ağaçları çiçek açtı