İlginizi Çekebilir

"Çukurova 18. Kitap fuarı" 5'inci gününde devam ediyor
Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Osmaniye’de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Karmod'dan Özbekistan'da çelik konstrüksiyon villa projesi
Adana'da emekli doktor zararlı mikroorganizmaları yok eden dezenfeksiyon kabini üretti
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve yardımcıları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Turizmciler Antalya'da sezonu değerlendirdi
Mersin'de düzenlenen Akdeniz Tekstil Fuarı başladı
Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın vefat eden babasının cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

"Çukurova 18. Kitap fuarı" 5'inci gününde devam ediyor

"Çukurova 18. Kitap fuarı" 5'inci gününde devam ediyor

ADANA - Adana'da düzenlenen "Çukurova 18. Kitap Fuarı" 5'inci gününde sürüyor.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği fuar, 10 Ocak'tan bu yana kitapseverleri ağırlıyor.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam eden fuar, kitapseverlerle yayınevleri ve yazarları buluşturuyor.

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği fuarda, ziyaretçiler 284 ayrı stantta yer alan kitapları inceleyip alışveriş yapma imkanı buluyor.

Yeşilay Adana Şubesi de fuarda stant açarak katılımcılara alkol, sigara ve madde bağımlılığı hakkında bilgi verdi.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, AA muhabirine, vatandaşların olduğu her yerde Yeşilayın da yer aldığını söyledi.

Farkındalık etkinliklerine devam ettiklerini belirten Yıldırım, "Burada 7'den 70'e ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile yetişkin bireyler standımıza gelerek hem Yeşilayın neler yaptığını hem de Adana'da nasıl bir faaliyet yürüttüğünü öğrenme fırsatı buluyor. Çok bereketli geçtiğini söyleyebilirim. Stant faaliyetlerimizi Adana'nın her köşesine yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.

Fuarda yer alan bir yayınevinin sorumlularından Kenan Kaçar da fuara bu yıl ilginin fazla olduğunu ifade etti.

Yayınevi olarak fuarları önemsediklerini dile getiren Kaçar, "Yazarlarımız öğrencilerimizle buluşuyor. Okullardan yoğun bir katılım var, bu açıdan verimli geçtiğini söyleyebilirim. Adana'yı sevdik, önümüzdeki yıllarda da fuarlarda bulunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Ahmet Bakay ise fuarda yer alan yayınevlerinden memnun olduklarını belirtti.

Fuarda yayınevi seçeneklerinin fazla olduğunu anlatan Bakay, "Çok güzel, her yıl geliyoruz. Aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. Katılım geçen yıla oranla biraz daha yüksek gibi." dedi.

Fuar 18 Ocak'ta sona erecek.



Eğitim 14.01.2026 21:17:58 0
Anahtar Kelimeler: "çukurova 18. kitap fuarı" 5'inci gününde devam ediyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

TOKİ Eliyle Dolandırıcılık mı Yapılıyor?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

"Çukurova 18. Kitap fuarı" 5'inci gününde devam ediyor

2

Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

3

Osmaniye’de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

4

Karmod'dan Özbekistan'da çelik konstrüksiyon villa projesi

5

Adana'da emekli doktor zararlı mikroorganizmaları yok eden dezenfeksiyon kabini üretti

6

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve yardımcıları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

8

Turizmciler Antalya'da sezonu değerlendirdi

9

Mersin'de düzenlenen Akdeniz Tekstil Fuarı başladı

10

Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın vefat eden babasının cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi