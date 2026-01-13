Çukurova Deltası kış aylarında da çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor

ADANA - YAKUP SAĞLAM - ALAEDDİN ÇOĞAL - Kuşların göç yollarının kesiştiği Çukurova Deltası'ndaki lagünler, kış aylarında da çok sayıda türe beslenme ve üreme ortamı sunuyor.

Göçmen kuşların kuzey ve güney yarım küre arasındaki zorlu yolculuklarında mola noktası olan Çukurova Deltası, yerleşik türlere de ev sahipliği yapıyor.

Deltanın Karataş ilçesi sınırlarındaki Akyatan, Tuzla ve Ağyatan lagünleri ile Yumurtalık ilçesindeki Yumurtalık Lagünü, kuşlara enerji depolayıp üremeleri için imkan sağlıyor.

Zengin biyoçeşitliliğe sahip lagünler, flamingo, pelikan, turna, saz delicesi, şahin, sığırcık, akçaylak, yalıçapkını, turaç, kaşıkçı (kaşık gagalı), sumru, sığır balıkçıl, ak balıkçıl, gri balıkçıl ve suna ördeği gibi çok sayıda türü ağırlıyor.

- "Bu sulak alanlar biyoçeşitlilik açısından çok önemli"

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Çevik, AA muhabirine, Çukurova Deltası'nın kuşların göç yolculuğundaki en önemli kavşaklardan olduğunu söyledi.

Akyatan'ın Türkiye'nin en büyük lagünü olduğunu belirten Çevik, "Çukurova olarak su açısından şanslı bir bölgedeyiz. Seyhan ve Ceyhan nehirleri ve lagüner sistemlerimiz, Ağyatan, Tuzla, Akyatan ve Yumurtalık lagünleri ekosistem için çok önemli." dedi.

Çevik, kuşların lagünleri üremek, beslenmek ve kışlamak için kullandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu sulak alanlar biyoçeşitlilik açısından çok önemli. Kuş biyoçeşitliliğinin fazla olması, o ekosistemin sağlıklı olduğunu da göstermektedir. Geleceğimiz için biyoçeşitlilik oldukça önemlidir. Bu alanlar ne kadar sağlıklı olursa, biyoçeşitlilik de o kadar fazla olacaktır çünkü bu lagüner sistemler beslenme, üreme ve kışlama amacıyla gelen kuşlara ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısıyla bu ekosistemlere çok iyi bakmamız gerekmektedir."

- "Çevreye karşı bilincin artması ve iyi tarım uygulamalarına geçilmesi gerekmektedir"

Lagünlerin sadece kuşlar için değil balık ve sürüngenler ile endemik bitkiler için de yaşamsal öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çevik, şunları kaydetti:

"Su kirliliği arttıkça, tehlikeli ve öncelikli kirletici maddeler çoğaldıkça, her geçen gün kuş biyoçeşitliliğimiz azalacaktır. Bu alanların kurumayla karşı karşıya kalması ve kirliliğin her geçen gün artması, maalesef bir süre sonra kuş biyoçeşitliliğini de azaltacaktır. Lagüner ve sucul ekosistemlerin devamlılığını sağlamamız gerekmektedir. Lagün göllerinin verimliliği her geçen gün kötüye gitmektedir. Çevreye karşı bilincin artması, iyi tarım uygulamalarına geçilmesi ve bu ekosistemlerin gelecek nesillere taşınması gerekmektedir."