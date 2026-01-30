Çukurova Üniversitesi dekanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ADANA - Çukurova Üniversitesi dekanları, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dekanlar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Töngür, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" ve "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" adlı karelerini oylayan Töngür, "Günlük Hayat" kategorisinde ise tercihini Neşe Arı'nın "Masaldan" karesinden yana kullandı.

Prof. Dr. Töngür, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Özellikle Gazze ile ilgili fotoğraflarda açlıktan zayıflamış küçük kız çocuğunun bakışındaki çaresizlik, güçlü ülkelerin vicdansızlığını ortaya koyuyor, o beni etkileyen bir kare oldu. 'Doğal Yaşam ve Çevre' kategorisi de tüm bu mevcut sorunlardan uzaklaştıran ve insana tebessüm ettiren karelerdi." diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sert de "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" ve "Portre"de Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Sert, "Haber"de Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" karelerini oyladı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Koluman, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

"Haber"de Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü" başlıklı fotoğraflarını seçen Koluman, "Günlük Hayat" kategorisinde ise tercihini Cem Özdel'in "Gözalan" karesinden yana kullandı.

Fotoğrafların anlamlı mesajlar içerdiğini anlatan Koluman, "Fotoğrafları çok güzel ve profesyonel buldum. Gazze'deki o dramı, çocukların ne kadar aç olduğunu, suratındaki acı ifadeyi, boş tencereyi uzatırken ki umudunu ve alma çabasını çok güzel vurgulamış." dedi.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eda Kumcu da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" ve "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lokman Vural Elibol'un "Kar yaran" başlıklı karelerine oy veren Kumcu, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karesini tercih etti.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Keskin, "Gazze: Açlık"ta Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" başlıklı fotoğraflarını tercih eden Keskin, "Doğal Yaşam ve Çevre"de ise Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar" karesine oy verdi.

- AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.