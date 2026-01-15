Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beriş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ADANA - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Beriş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan fotoğraflarla ilgili bilgi alan Beriş, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" başlıklı karelerini seçti.

Beriş, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Oylamanın ardından Prof. Dr. Beriş, Anadolu Ajansının sadece ülke düzeyinde değil uluslararası açılardan da dünyanın en önemli ve etkili haber ajanslarından birisi olduğunu söyledi.

AA'nın klasik bir haber ajansı olmanın ötesine geçtiğini belirten Beriş, "AA, bütün insanlığın vicdanını da temsil ediyor. Dünyanın pek çok yerinde karşılaştık ama en son Gazze olayları vesilesiyle daha net bir şekilde görüyoruz. Büyük anlı şanlı haber ajanslarının, gazetelerin ve medya kuruluşlarının yansıtamadığı bütün haber ve görüntüleri Anadolu Ajansı düzenli olarak dünya kamuoyuna aktardı. Hem ülkemiz hem dünyanın dört bir yanındaki vicdanlı insanların Gazze konusundaki duyarlılığını yükseltti." diye konuştu.

Prof. Dr. Beriş, Yılın Kareleri'nin de Anadolu Ajansının markalarından birisi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yarışmada sürekli kendisini geliştiren ve yenilenen kareler var. Hem çok nitelikli, güzel, emek mahsulü birtakım çalışmalar görüyoruz hem de neredeyse dünyanın her tarafından çekilmiş birtakım fotoğraflar önümüze yansıtılıyor. Aslında bu da Anadolu Ajansının gücünü gösteriyor. Oylama sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle fotoğrafları çeken arkadaşları da ayrıca tebrik ediyorum. Meslek hayatındaki başarılarını diliyorum."

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.