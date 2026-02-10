İlginizi Çekebilir

Culinary Forumu gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturacak

ANTALYA - Gastronomi sektörünün geleceğine eğitim ve yenilikçi fikirlerle yön vermek amacıyla düzenlenen Culinary Forum, 17-18 Şubat'ta Antalya'da yapılacak.

Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Murat Aslan, Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Arman ve gastronomi alanında uzun yıllar kurumsal iletişim çalışmaları yürüten Selcan Karaburun tarafından hayata geçirilen forum, 4'üncü kez, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek.

Bu yıl "Xchange" (Değişim) temasıyla gerçekleştirilecek forumda, gastronomi eğitimi yalnızca teknik bir alan olarak değil, yerel ürün, sürdürülebilirlik, mutfak kültürü ve küresel vizyon ekseninde değerlendirilecek.

Her yıl mutfakta yetişen yeni kuşaklarla, bilgiyi üreten akademiyi ve deneyimi taşıyan şefleri aynı zeminde buluşturan forum kapsamında, sektörün önde gelen isimleri, öğrencilere tecrübelerini aktaracak, networking ve portfolyo buluşmaları da gastronomi ve aşçılık öğrencilerinin kariyerlerinde yeni rotalar çizmelerine yardımcı olacak.

Culinary Forum Kurucu Ortağı Murat Aslan, AA muhabirine, geçen yıl 7 bin 500 kişiyi ağırladıklarını, bu yıl da bu rakamı geçeceklerini söyledi.

Forumda gastronomi turizminin, yapay zekanın gastronomideki etkisinin, mutfak kültürünün, Türk lezzetlerinin konuşulacağını dile getiren Aslan, "86 konuşmacımız var, hepsi alanlarında profesyoneller. Forum sektör tarafından benimsendi. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum." dedi.



