İlginizi Çekebilir

Milli yüzücü Derin Akar, Antalya'daki şampiyonada 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı
GÜNCELLEME - Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması törenine katıldı
Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı
Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da tarihi Meclis binasını ziyaret etti
Vanspor-Hatayspor maçının ardından
Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Burdur'da Mehmet Akif Ersoy temalı resim sergisi açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da tarihi Meclis binasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da tarihi Meclis binasını ziyaret etti

HATAY - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da tarihi Meclis binasını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

Belediye Başkanı Mehmet Öntürk tarafından karşılanan Erdoğan, belediyenin şeref defterini imzaladı.

Erdoğan, daha sonra 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Meclis binasına ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eşlik ettiği Erdoğan, yetkililerden binanın tarihçesi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan ve beraberindekiler, burada Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan koronun verdiği konseri dinledi.

Daha sonra Kemalpaşa Caddesi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mozaikten yapılan ve üzerinde "Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım" yazan tablo armağan etti.



Yurt Dünya 27.12.2025 20:57:05 0
Anahtar Kelimeler: cumhurbaşkanı erdoğan hatay'da tarihi meclis binasını ziyaret etti

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bugün günlerden Ela Bebek
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Milli yüzücü Derin Akar, Antalya'daki şampiyonada 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

2

GÜNCELLEME - Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

3

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması törenine katıldı

5

Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

6

Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

7

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da tarihi Meclis binasını ziyaret etti

8

Vanspor-Hatayspor maçının ardından

9

Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

10

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy temalı resim sergisi açıldı