Daikin Taşkent'teki üniversite kampüsünün iklimlendirmesini sağladı

İSTANBUL - Daikin, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan "British Management University" projesinin iklimlendirme çözüm ortağı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin, CIS bölgesindeki faaliyetleri kapsamında Taşkent'teki üniversite projesinde yer aldı.

Eğitim binaları, yurtlar, rektörlük ofisleri, kreş ve spor alanlarını kapsayan kampüste, Daikin çözümleri kullanıldı. Farklı ihtiyaçlara sahip eğitim ve sosyal alanların bulunduğu projede hibrit bir iklimlendirme kurgusu oluşturuldu.

Özellikle kapalı havuz alanlarında nem alma santralleri kullanılırken, kampüs genelinde 718 VRV iç ünite, 210 fancoil ve 25 klima santraliyle desteklenen sistemler devreye alındı. 9 hava soğutmalı scroll kompresörlü chiller cihazı da sistemde yer buldu.

Taşkent'in iklim koşullarında kesintisiz performans göstermesi hedeflenen projede, enerji verimliliği sağlayan hava soğutmalı scroll soğutma grupları tercih edildi.

