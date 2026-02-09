İlginizi Çekebilir

Daikin Türkiye "Temiz Hava Elçileri" projesini Sakarya'daki okullara taşıdı

İSTANBUL - Daikin Türkiye'nin "Temiz Hava Elçileri" projesi kapsamında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 5 köy okulunda "Temiz Hava Sınıfı" oluşturuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin'in "Gelecek nesillerin eğitimine katkıda bulunmak" vizyonu doğrultusunda çocuklarda çevre bilinci ve temiz hava farkındalığı oluşturmak amacıyla 2017'de başlatılan proje, Sakarya Hendek'teki 5 yeni okulun katılımıyla genişledi.

Köy okullarında kurulan sınıflar, hava temizleme cihazları ve çocukların konforuna uygun ekipmanlarla donatıldı. Proje kapsamında uzmanlar tarafından verilen eğitimler aracılığıyla temiz çevre ve hava kalitesinin önemi çocuklara anlatıldı. Etkinlikte düzenlenen sihirbaz gösterisi, oyunlar ve ikramların ardından 370 öğrenciye madalya verildi.

Son açılışlarla proje kapsamındaki toplam okul sayısı 34'e, temiz hava elçisi çocukların sayısı ise 3 bin 730'a ulaştı. Şirket, 2030 yılı sonuna kadar 5 bin 500 çocuğa ulaşmayı hedeflerken, "www.temizhavaelcileri.com" internet sitesi üzerinden de çocukları eğitici videolar ve interaktif görevlerle bilinçlendirmeyi sürdürüyor.

- "Temiz bir nefes bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer, topluma değer katan ve dokundukları alanda gerçek bir fark oluşturan projelerin içinde yer almaya önem verdiklerini belirtti.

Temiz Hava Elçileri projesinin, sosyal etki oluşturmayı hedefledikleri kıymetli projelerden biri olduğunu vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Temiz Hava Elçileri projesi, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın temiz hava, iç ortam hava kalitesi ve iklim değişikliği konularında farkındalık kazanmasını amaçlayan, bizim için manevi değeri yüksek bir sosyal sorumluluk girişimi. Okul sayımızı artırarak Türkiye'nin her noktasına gitmeye, ulaşılmadık köy okulu bırakmamaya çalışıyoruz. Yeni eğitim-öğretim döneminin başladığı bu günlerde Sakarya Hendek'teki 5 yeni okulumuzla toplam okul sayımızı 34'e, elçi sayımızı ise 3 bin 730'a çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Dinçer, vizyonlarının sadece fiziksel olarak okullara gidip temiz hava sınıfları oluşturmakla sınırlı olmadığını, internet siteleri aracılığıyla tüm öğrencilere ulaşmak istediklerini vurguladı.

Dijital platformları üzerinden öğrencileri eğitim ve görevlerle teşvik ettiklerine değinen Dinçer, "Öğrencilere çevre bilinci kazandıkça ödüller veriyoruz. Daha fazla temiz hava elçisi demek, daha fazla iklim farkındalığı demek. Onlar bizim geleceğimiz ve geleceğimize temiz bir nefes bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



