Daikin'den "360 Derece Ev Konforu Yaklaşımı"

İSTANBUL - Daikin, "360 Derece Ev Konforu Yaklaşımı"yla kombilerle ideal ısınmayı, hava temizleme cihazlarıyla da daha temiz bir ev atmosferini destekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış aylarında sıklıkla kapanan pencereler, düşen hava sirkülasyonu ve ısınmaya bağlı kuruluk, hem yaşam konforunu hem de sağlığı etkileyen unsurlar arasında yer alırken, bu ihtiyaca yanıt veren Daikin, ısıtma ve hava temizleme teknolojilerini bir araya getiren "360 Derece Ev Konforu Yaklaşımı" ile ev atmosferini yenileyen çözüm sunuyor.

Daikin'in yaklaşımı kapsamında, akıllı kombilerle ideal ısı sağlanırken, hava temizleme cihazlarıyla da gün boyu temiz nefes sunularak evin her anına yayılan bir denge oluşturuluyor.

Kış aylarında kullanıcıların evde stabil bir ısı ve tasarruflu kullanım beklentisine yönelik Daikin'in yüksek verimlilik sağlayan kombi teknolojileri, bu dönemde sıklaşan kullanım rutinine uyum sağlayarak dengeli bir ısınmaya katkı sağlıyor.

Sessiz çalışma özellikleri, akıllı kontrol seçenekleri ve kullanıcı alışkanlıklarına göre kendi kendine optimize olabilen sistemler, konforu pratik deneyime dönüştürüyor.

Uzun süre çalışmak zorunda kalan kombilerde ise güvenlik ve dayanıklılık ön plana çıkıyor. Daikin Eye teknolojisi, kullanıcıların cihazın çalışma durumunu anlık takip etmesini sağlarken, SCOT yanma kontrol sistemi gibi fonksiyonlar da cihazın değişken hava koşullarında da stabil çalışmasına imkan tanıyor.

Soğuk havayla birlikte pencerelerin daha az açıldığı kış aylarında, iç mekan havası daha hızlı kirlenirken, salgının etkisiyle artan eve bağlılık bu dönemde daha belirgin hale geliyor. Bir insanın günde ortalama 20 bin nefes aldığı dikkate alındığında, evlerde solunan havanın kalitesi sağlığın görünmeyen belirleyicilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Daikin'in Flash Streamer teknolojisine sahip hava temizleme cihazları, partikül ve alerjenleri etkisiz hale getirerek özellikle kapalı ortamlarda artan hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlıyor. Bazı modellerde yer alan nemlendirme özelliği, ısınmayla birlikte artan hava kuruluğunu dengelemeye yardımcı oluyor.



