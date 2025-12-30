İlginizi Çekebilir

Daikin'den hastanelere özel iklimlendirme çözümleri

İSTANBUL - Daikin, hastaneler için geliştirdiği merkezi iklimlendirme sistemleriyle sağlık yapılarının hijyen, konfor ve enerji verimliliği ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, günün her saati kesintisiz hizmet veren hastanelerde ameliyathanelerden yoğun bakımlara, hasta odalarından laboratuvarlara kadar her bölüm, sıcaklık, nem ve hava kalitesi açısından özel koşullar gerektiriyor.

Daikin, farklı risk seviyelerine ve fonksiyonlara sahip alanların bir arada bulunduğu hastaneler için proje özelinde tasarlanan merkezi sistem çözümleri geliştiriyor.

Ameliyathane ve yoğun bakım gibi kritik alanlardaki kontrollü ve hijyenik hava ihtiyacı için tasarlanan "Daikin hijyenik klima santralleri", sıcaklık ve nem kontrolü sağlıyor. Çok kademeli filtrasyon yapısı ve hijyenik iç yüzey tasarımlarıyla hava kalitesinin kontrol altında tutulmasına, enfeksiyon risklerinin azaltılmasına ve enerji geri kazanım sistemleriyle işletme verimliliğine katkıda bulunuyor.

Uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen sistemler, çok kademeli filtrasyon yapısı ve hijyenik iç yüzey tasarımları sayesinde hava kalitesinin sürekli olarak kontrol altında tutulmasını sağlarken, bu sayede enfeksiyon risklerinin azaltılmasına katkı sunuluyor, zamanda enerji geri kazanım sistemleriyle de işletme verimliliği destekleniyor.

Böylece ameliyathanelerden yoğun bakım ünitelerine kadar her noktada güvenli, temiz ve konforlu hava koşulları sunuluyor.

Daikin konfor tipi klima santralleri ve fan-coil çözümleri, farklı alanların ihtiyaçlarına göre ayarlanabilen hava debisi ve sıcaklık kontrolüyle bu gereksinimi karşılarken, merkezi sistemlerle uyumlu çalışan çözümler, gereksiz enerji tüketimini önleyerek hastanelerin uzun vadeli enerji tasarrufuna katkı sağlıyor.

Hastanelerde iklimlendirme sistemlerinin durması, hizmetin aksaması anlamına geliyor. Daikin chiller çözümleri, hastanelerin günün her saati devam eden soğutma ve ısıtma ihtiyacını karşılamak üzere yüksek verimlilik ve güvenilirlik odaklı olarak tasarlanıyor.

Isı pompası özellikli chiller sistemleri, tek bir cihaz üzerinden hem soğutma hem de ısıtma yapılmasına imkan tanıyarak mevsimsel geçişlerde esnek kullanım sunarken, yapı, enerji tüketiminin dengelenmesine ve işletme maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlıyor.

Daikin, hastanelere yönelik geliştirdiği merkezi sistem çözümleriyle hijyen, konfor, enerji verimliliği ve operasyonel süreklilik gibi kritik ihtiyaçları tek bir sistem bütünlüğü içinde ele alarak sağlık yapıları için güvenilir bir iklimlendirme altyapısı sunuyor.



