Daikin'den tüketimi azaltan yeni nesil Icon Premix kombi

İSTANBUL - Daikin, en çok tercih edilen kombilerinden Icon Premix tam yoğuşmalı kombiyi yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenen modelde artırılan modülasyon oranları, yeni nesil dayanıklı bileşenler ve modernleşen tasarımla Icon Premix, doğal gaz tüketimini optimize eden ve konforu artıran bir forma getirildi.

Daikin, 100 yılı aşan Japon mühendisliği mirasını kullanıcı ihtiyaçlarıyla harmanlayarak geliştirdiği Icon Premix'te ideal ısının korunmasına ve tasarrufa odaklanıyor.

Daikin mühendislerinin yürüttüğü AR-GE çalışmaları sonucunda, Icon Premix kombilerde ısıtma modunda 1:4 olan modülasyon oranı 1:5'e, kullanım sıcak suyunda ise 1:5 olan oran 1:6 seviyesine çıkarıldı.

Bu teknik gelişim, daha düşük doğal gaz faturaları, stabil bir oda sıcaklığı ve uzun bir cihaz ömrü sağlıyor. Enerji tüketimini otomatik olarak optimize eden akıllı yapı, kış boyunca sürdürülebilir bir konfor sağlamayı amaçlıyor.

Tasarım olarak da yenilenen Daikin Icon Premix kombiler küçük boyutları sayesinde her türlü dar alana ve dolap içine zahmetsizce sığabiliyor, yenilenen ön paneliyle estetik görünümünü pekiştiriyor.

Kombi, yeni nesil paslanmaz çelik ısı eşanjörü sayesinde sağlamlığını ve performansını en üst düzeye çıkarıyor, "NOx" sınıfı 6 standardına uygun çevreci yapısıyla doğaya saygılı bir ısınma deneyimi sunuyor.

Yüksek verimli yoğuşma teknolojisi ve konforu üst seviyeye taşıyan sessiz çalışmasıyla modern yaşamın beklentilerini eksiksiz karşılayan Icon Premix, güvenilir yapısı ve uzun ömürlü performansıyla yıllar boyu sürecek değerli bir yatırım sunuyor.



