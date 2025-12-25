Damat Tween'den yeni yıl etkinliği

İSTANBUL - Damat Tween, İstanbul'un Nişantaşı semtindeki mağazasında "Yeni Yılı Modayla Kutla" konseptiyle etkinlik düzenledi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu ve Onur Orakçıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen davete, iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasından isimler ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılanlar arasında teknik direktör ve eski milli futbolcu Mehmet Topal, oyuncular Mustafa Üstündağ ve Anıl Altan, gazeteci Tuba Kalçık Üstündağ, spor spikeri Ersin Düzen, müzisyen Erkan Şen ile iş insanı Özcan Özer yer aldı.

