Davraz Kayak Merkezi hafta sonunda yaklaşık 24 bin kişiyi ağırladı

ISPARTA - Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, hafta sonunda yaklaşık 24 bin ziyaretçinin buluşma noktası oldu.

Isparta'nın 2 bin 635 metre rakımlı zirvesinde yer alan Davraz Kayak Merkezi, kar kalınlığının 100 santimetreye ulaşması nedeniyle ilgi gördü.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen ziyaretçilerin bazıları Eğirdir Gölü manzarasında kayak yaparken, bazıları da doğa yürüyüşü gibi aktivitelerle vakit geçirdi.

Davraz Kayak Merkezi İdari Koordinatörü Ozan Yılmaz, gazetecilere, 14 Ocak itibarıyla kayak sezonunun başladığını ve bu süreçte yaklaşık 175 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Hafta sonunun oldukça yoğun geçtiğini belirten Yılmaz, "Cumartesi günü 10 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Bugünle birlikte hafta sonunda toplamda yaklaşık 24 bin misafiri ağırlamış olacağız." dedi.

- Hedef 350 bin kişi

Sezon sonuna kadar 350 bin ziyaretçi hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, hava şartları elverişli olduğu sürece tüm ziyaretçilere kayak, kızak ve diğer aktivitelerden faydalanma imkanı sunduklarını kaydetti.

Merkezin doğa, spor ve manzarayı bir arada sunan nadir destinasyonlardan biri olduğunu dile getiren Yılmaz, ziyaretçilerin gondolla zirveye çıkarak kayak yapabildiğini, kar motoru safari ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklere katılabildiğini kaydetti.

Denizli'den kayak merkezine gelen İbrahim Kutlu Ay ise ilk kez kayak yaptığını belirterek, "İlk deneyimim olmasına rağmen çok eğlenceli. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Naide Beyza İnce de arkadaşlarıyla kayak merkezine geldiklerini ve pistlerin oldukça keyifli olduğunu ifade etti.