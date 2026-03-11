Davraz Kayak Merkezi, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

ISPARTA - Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu sezon yaklaşık 200 bin kişiye ev sahipliği yapan 2 bin 635 metre rakımlı kayak merkezinde ziyaretçiler pistlerde kayak, snowboard ve kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Teleferikle zirveye çıkan ziyaretçiler ise Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde Davraz’ın doğasını izleme fırsatı buluyor.

Davraz Kayak Merkezi Sorumlusu Ozan Yılmaz, AA muhabirine, merkezde kesintisiz hizmet verildiğini söyledi.

Ramazan Bayramı'nda da kayak merkezinin açık olacağını belirten Yılmaz, "14 Ocak'ta tesislerimiz ve pistlerimiz hizmet vermeye başladı. Bayram yoğunluğu için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bayram tatilinde de misafirlerimizi Davraz'a bekliyoruz." dedi.