İlginizi Çekebilir

Garanti BBVA BonusFlaş'ı yeniledi
Burdur'da kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ile "Global Lighthouse Network" ağına katıldı
Adana'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Anamur'da öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı
Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor maçının ardından
Isparta'da trafik kazasında yaralanan kişinin kopan bacağı yerine dikildi
Adana'da 50 fidan toprakla buluşturuldu
Hatayspor evinde maglup:1-2

Davraz Kayak Merkezi, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Davraz Kayak Merkezi, Ramazan Bayramı

Davraz Kayak Merkezi, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

ISPARTA - Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu sezon yaklaşık 200 bin kişiye ev sahipliği yapan 2 bin 635 metre rakımlı kayak merkezinde ziyaretçiler pistlerde kayak, snowboard ve kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Teleferikle zirveye çıkan ziyaretçiler ise Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde Davraz’ın doğasını izleme fırsatı buluyor.

Davraz Kayak Merkezi Sorumlusu Ozan Yılmaz, AA muhabirine, merkezde kesintisiz hizmet verildiğini söyledi.

Ramazan Bayramı'nda da kayak merkezinin açık olacağını belirten Yılmaz, "14 Ocak'ta tesislerimiz ve pistlerimiz hizmet vermeye başladı. Bayram yoğunluğu için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bayram tatilinde de misafirlerimizi Davraz'a bekliyoruz." dedi.



Yurt Dünya 11.03.2026 14:03:38 0
Anahtar Kelimeler: davraz kayak merkezi ramazan bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Belen’in “Gül” Gibi Başkanı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Garanti BBVA BonusFlaş'ı yeniledi

2

Burdur'da kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

3

Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ile "Global Lighthouse Network" ağına katıldı

4

Adana'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı

5

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

6

Anamur'da öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı

7

Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor maçının ardından

8

Isparta'da trafik kazasında yaralanan kişinin kopan bacağı yerine dikildi

9

Adana'da 50 fidan toprakla buluşturuldu

10

Hatayspor evinde maglup:1-2