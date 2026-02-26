İlginizi Çekebilir

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kadzadej, Hatay'da depremzedelerle iftar yaptı
Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı
Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri siber suçlara ilişkin bilgilendirildi
Vakıf Katılım 10'uncu yılında 784,2 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı
Kuveyt Türk'ün "Girişimci Kaşif-İlk Fikrim" programının yeni dönem eğitimleri Gaziantep'te başladı
Bisiklette "Tour Of Antalya" heyecanı, 12-15 Mart'ta yaşanacak
Vodafone'un "Dünya İçin Lazım" projesinde 25 tonu aşkın e-atık toplandı
Mersin'de ihtiyaç sahiplerinin talepleri "Vefa Projesi" ile karşılanıyor
İftar sofralarına sefer taslarıyla sıcak yemek ulaştırıyorlar
Agrotech "Great Place To Work" sertifikası aldı

Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı

Davraz Kayak Merkezi

Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı

ISPARTA - Davraz Kayak Merkezi'nde çığda arama kurtarma kapasitesinin artırılması amacıyla eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi.

AFAD Isparta İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Çığda Arama Kurtarma Eğitimi ve Tatbikatı"na kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri katıldı.

Kar analizinin ardından tatbikatta kaba arama, dedektör köpekler ve sondayla arama ile teknolojik cihazlarla yer tespiti uygulamalı olarak yapıldı.

Tatbikatın son aşamasında senaryo gereği çığ altında kalan afetzedeler kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tıbbi müdahale ve tahliye süreçleri başarıyla tamamlandı.

AFAD Isparta İl Müdürü Bilal Öztürk, gazetecilere, ekiplerin öncesinde teorik ve uygulamalı eğitim aldığını söyledi.

Çığ bölgelerine yönelik eğitimler verdiklerini belirten Öztürk, kış dağcılığı kapsamında olumsuz hava ve arazi şartlarında barınma tekniklerinin de uygulandığını ifade etti.

Isparta AFAD ekiplerinin kısa süre önce Uludağ'da çığda arama kurtarma eğitimi aldığını dile getiren Öztürk, il genelinde kamu kurumları, jandarma, UMKE ve akredite sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli şekilde kapasite artırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Çığda arama yöntemlerine ilişkin bilgi veren Öztürk, profesyonel dağcı ve kayakçılar ile arama kurtarma ekiplerinin üzerinde bulunan verici cihazlar sayesinde çığ altında kalan kişilerin konum ve derinlik bilgilerinin tespit edilebildiğini belirtti.

Cihaz bulunmayan durumlarda ise sondalama yönteminin uygulandığını aktaran Öztürk, "Sondalama ekibinin arkasında yer alan bayrakçılar bulgu tespit ettiğinde işaretleme yapıyor. Kürekçiler de işaretlenen noktada kazı çalışması gerçekleştiriyor." dedi.

Hayrat Arama Kurtarma Timi Ekip Lideri Yavuz Genç ise tatbikatın eğitici ve öğretici olduğunu ifade ederek, olası bir çığ felaketinde nasıl hareket edeceklerini uygulamalı olarak öğrendiklerini kaydetti.

İHH Isparta Arama Kurtarma Ekip Lideri İbrahim Yağız da afet anında müdahale yöntemlerini sahada uygulamanın önemine dikkati çekerek, eğitimde edindikleri bilgileri tatbikatla pekiştirdiklerini ifade etti.



Yurt Dünya 26.02.2026 20:17:29 0
Anahtar Kelimeler: davraz kayak merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Beterin Beteri Varmış
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kadzadej, Hatay'da depremzedelerle iftar yaptı

2

Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı

3

Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri siber suçlara ilişkin bilgilendirildi

4

Vakıf Katılım 10'uncu yılında 784,2 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı

5

Kuveyt Türk'ün "Girişimci Kaşif-İlk Fikrim" programının yeni dönem eğitimleri Gaziantep'te başladı

6

Bisiklette "Tour Of Antalya" heyecanı, 12-15 Mart'ta yaşanacak

7

Vodafone'un "Dünya İçin Lazım" projesinde 25 tonu aşkın e-atık toplandı

8

Mersin'de ihtiyaç sahiplerinin talepleri "Vefa Projesi" ile karşılanıyor

9

İftar sofralarına sefer taslarıyla sıcak yemek ulaştırıyorlar

10

Agrotech "Great Place To Work" sertifikası aldı