"Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" yarışları yeniden başlıyor

İSTANBUL - Decathlon'un isim sponsorluğunda, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) işbirliğiyle hayata geçirilen "Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" projesi, bu yıl yeniden başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en geniş katılımlı çocuk atletizm organizasyonlarından biri olan proje kapsamında, 10-14 yaş aralığındaki çocuklar Türkiye'nin dört bir yanındaki atletizm pistlerinde yarışacak.

Türkiye genelinde bugüne kadar milyonlarca çocuğu atletizmle tanıştıran organizasyonun, yeni dönemde de 2 milyondan fazla çocuğu sporla buluşturması hedefleniyor.

Bu yıl yarışlar mart ve nisan aylarına yayılan kapsamlı bir takvimle gerçekleştirilecek. Yarışma süreci, okullarda düzenlenecek ön elemelerle başlayacak, ardından şehir elemeleri yapılacak. Süreç, Diyarbakır, Antalya, İzmir, Eskişehir, Ordu ve İstanbul'da düzenlenecek bölge finalleriyle devam edecek.

Bölge finallerinde derece elde eden genç sporcular, 21 Nisan'da İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilecek büyük finalde yarışma hakkı kazanacak.

Büyük finalde yaş kategorilerinde en hızlı dereceyi elde eden 5 kız ve 5 erkek sporcu, İtalya'nın Rieti kentinde düzenlenecek U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı yerinde izleme fırsatı elde edecek.

Decathlon'un sporu toplumun her kesimine yayma ve çocukları aktif yaşamla buluşturma vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen organizasyona ilişkin detaylı bilgiye, projenin resmi internet sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Decathlon Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Philippe Debray, sporun birleştirici gücüyle daha sağlıklı nesiller yetiştirme sorumluluğunu paylaştıklarını belirtti.

Debray, "Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" projesini yeniden hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda, milyonlarca çocuğun aynı heyecan etrafında bir araya geldiğini, sporun çocukların hayatında nasıl güçlü bir bağ kurduğunu birlikte gördük. Bu yıl ise bu etkiyi daha da büyüterek, daha fazla çocuğun sporla tanışmasına ve atletizmle bağ kurmasına alan açmayı hedefliyoruz. Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı atletizm yarışları çocukların kendilerine güvenmeyi, birlikte başarmayı ve hareketin keyfini keşfettikleri bir deneyim sunuyor. Bu yolculuğun parçası olan tüm paydaşlarımıza, öğretmenlerimize ve genç sporcularımıza teşekkür ediyorum."