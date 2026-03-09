İlginizi Çekebilir

Antalya'da yaşayan mühtediler iftar sofrasında buluştu
Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları iftarda bir araya geldi
Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza kesildi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Hatay'da öğrencilerle iftar yaptı
Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu
AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy iftar programına katıldı
Basketbol: 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası
Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da devlet korumasındaki 10 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu

"Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" yarışları yeniden başlıyor

"Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" yarışları yeniden başlıyor

İSTANBUL - Decathlon'un isim sponsorluğunda, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) işbirliğiyle hayata geçirilen "Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" projesi, bu yıl yeniden başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en geniş katılımlı çocuk atletizm organizasyonlarından biri olan proje kapsamında, 10-14 yaş aralığındaki çocuklar Türkiye'nin dört bir yanındaki atletizm pistlerinde yarışacak.

Türkiye genelinde bugüne kadar milyonlarca çocuğu atletizmle tanıştıran organizasyonun, yeni dönemde de 2 milyondan fazla çocuğu sporla buluşturması hedefleniyor.

Bu yıl yarışlar mart ve nisan aylarına yayılan kapsamlı bir takvimle gerçekleştirilecek. Yarışma süreci, okullarda düzenlenecek ön elemelerle başlayacak, ardından şehir elemeleri yapılacak. Süreç, Diyarbakır, Antalya, İzmir, Eskişehir, Ordu ve İstanbul'da düzenlenecek bölge finalleriyle devam edecek.

Bölge finallerinde derece elde eden genç sporcular, 21 Nisan'da İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilecek büyük finalde yarışma hakkı kazanacak.

Büyük finalde yaş kategorilerinde en hızlı dereceyi elde eden 5 kız ve 5 erkek sporcu, İtalya'nın Rieti kentinde düzenlenecek U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı yerinde izleme fırsatı elde edecek.

Decathlon'un sporu toplumun her kesimine yayma ve çocukları aktif yaşamla buluşturma vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen organizasyona ilişkin detaylı bilgiye, projenin resmi internet sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Decathlon Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Philippe Debray, sporun birleştirici gücüyle daha sağlıklı nesiller yetiştirme sorumluluğunu paylaştıklarını belirtti.

Debray, "Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" projesini yeniden hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda, milyonlarca çocuğun aynı heyecan etrafında bir araya geldiğini, sporun çocukların hayatında nasıl güçlü bir bağ kurduğunu birlikte gördük. Bu yıl ise bu etkiyi daha da büyüterek, daha fazla çocuğun sporla tanışmasına ve atletizmle bağ kurmasına alan açmayı hedefliyoruz. Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı atletizm yarışları çocukların kendilerine güvenmeyi, birlikte başarmayı ve hareketin keyfini keşfettikleri bir deneyim sunuyor. Bu yolculuğun parçası olan tüm paydaşlarımıza, öğretmenlerimize ve genç sporcularımıza teşekkür ediyorum."



Spor 9.03.2026 14:34:57 0
Anahtar Kelimeler: "decathlon türkiye'nin en hızlısı" yarışları yeniden başlıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Sarıçam’daki Osmaniyeliler
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da yaşayan mühtediler iftar sofrasında buluştu

2

Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları iftarda bir araya geldi

3

Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

4

Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza kesildi

5

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Hatay'da öğrencilerle iftar yaptı

6

Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu

7

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy iftar programına katıldı

8

Basketbol: 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası

9

Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

10

Antalya'da devlet korumasındaki 10 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu