DeFacto'dan Layering Koleksiyonu ile kişiselleştirilmiş parfüm deneyimi

İSTANBUL - DeFacto, "layering tekniği"ni parfüm dünyasına taşıyarak kişiselleştirilmiş koku deneyimi sunan yeni koleksiyonunu tüketicilerle buluşturdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto'nun söz konusu yaklaşımı, kullanıcıların kokuları birbirleriyle harmanlayarak, kendilerine ait imza koku oluşturmasına imkan tanıyor.



Koleksiyon, hem tek başına kullanılabilen hem de üst üste uygulanarak zenginleştirilebilen formülleriyle dikkati çekiyor.



Layering serisi, farklı duyulara hitap eden geniş bir nota yelpazesi sunuyor. Koleksiyonda üst notalarda White Flowers, Aquatic, Sweet Amber, Fresh ve Fruity, temel notalarda ise Sandalwood, Warm Spicy, Musk Leather ve Vanilla gibi kokular harmanlanabiliyor.



Bu sayede kullanıcılar, kendi zevklerine göre notaları karıştırarak günün ruhuna, tarzlarına veya karşılaşacakları ortama göre kişisel koku imzası oluşturabiliyor.



Şirket, koleksiyonla yalnızca yeni parfüm serisi tanıtmıyor, aynı zamanda kokuyu kişiselleştirmenin yaratıcı bir deneyime dönüşmesini sağlıyor.



Seri, dünyada yükselen trendler arasında yer alsa da Türkiye’de bir moda markası tarafından ulaşılabilir koleksiyonla hayata geçiriliyor.



Kullanıcılar, kendi imza kokusunu yaratmak için tüm ürünleri şirket mağazaları ve şirketin internet sitesinden erişebiliyor.