İlginizi Çekebilir

Burdur'da Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı
Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'da "Girişimde Kadın Zirvesi"nin ikincisi düzenlendi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde gençler için tenis kursu veriliyor
Antalya'da ramazanda kurulan sağlık istasyonlarında 11 bin kişiye sağlık hizmeti verildi
Adana'da yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşlar eylem yaptı
Bozyazı ilçesinde öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu ödedi
KKTC'deki trafik kazasında ölen askerin cenazesi Mersin'de defnedildi
Turizmde "yüzen oteller"in popülerliği artıyor

DeFacto'dan Dünya Uyku Günü'ne özel pijama koleksiyonu

DeFacto

DeFacto'dan Dünya Uyku Günü'ne özel pijama koleksiyonu

İSTANBUL - DeFacto, Dünya Uyku Günü kapsamında yumuşak dokular ve rahat kesimlerle hazırladığı pijama koleksiyonunu tüketicilerin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl mart ayında bahar ekinoksundan önceki cuma günü anılan "Dünya Uyku Günü" bu yıl 13 Mart'ta "İyi Uyu-Daha İyi Yaşa" temasıyla kutlanıyor.

Kaliteli uykunun önemine dikkati çeken Dünya Uyku Günü yaklaşırken, DeFacto'nun yumuşak dokular, nefes alabilen kumaşlar, rahat kesimler ve zamansız tasarımlarla hazırladığı pijama koleksiyonu tüm aileye konforlu bir uyku deneyimi vadediyor.

Uzun ve kısa kollu modeller, farklı baskı ve renk seçenekleri içeren koleksiyon, farklı tercihlere hitap eden pijama alternatifleri sunuyor.

DeFacto'nun kadın pijama koleksiyonunda farklı tasarım ve kumaş seçenekleri yer alıyor. Koleksiyonda Snoopy baskılı pijama takımlarının yanı sıra saten modeller ve sade tasarımlı basic pijama alternatifleri bulunuyor. Farklı stil ve tercihlere hitap eden ürünler, yumuşak ve nefes alabilen kumaş seçenekleriyle tasarlanıyor.

Erkek koleksiyonunda nefes alabilen pamuklu kumaşlardan üretilen rahat kesimli pijama takımları yer alırken, çocuklar için hazırlanan pijama koleksiyonunda kız ve erkek çocuklara yönelik farklı modeller bulunuyor.

Kız çocukları için tasarlanan ikili pijama takımlarının yanı sıra erkek çocuk pijama takımları da yumuşak ve nefes alabilen kumaş seçenekleriyle sunuluyor.

Koleksiyona, DeFacto mağazaları ve markanın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.



Ekonomi 10.03.2026 13:49:12 0
Anahtar Kelimeler: defacto'dan dünya uyku günü'ne özel pijama koleksiyonu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Demir, Ankara’dan Umutlu Dönüyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'da Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı

2

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

3

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

4

Antalya'da "Girişimde Kadın Zirvesi"nin ikincisi düzenlendi

5

Mersin'in Akdeniz ilçesinde gençler için tenis kursu veriliyor

6

Antalya'da ramazanda kurulan sağlık istasyonlarında 11 bin kişiye sağlık hizmeti verildi

7

Adana'da yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşlar eylem yaptı

8

Bozyazı ilçesinde öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu ödedi

9

KKTC'deki trafik kazasında ölen askerin cenazesi Mersin'de defnedildi

10

Turizmde "yüzen oteller"in popülerliği artıyor