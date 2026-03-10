DeFacto'dan Dünya Uyku Günü'ne özel pijama koleksiyonu

İSTANBUL - DeFacto, Dünya Uyku Günü kapsamında yumuşak dokular ve rahat kesimlerle hazırladığı pijama koleksiyonunu tüketicilerin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl mart ayında bahar ekinoksundan önceki cuma günü anılan "Dünya Uyku Günü" bu yıl 13 Mart'ta "İyi Uyu-Daha İyi Yaşa" temasıyla kutlanıyor.

Kaliteli uykunun önemine dikkati çeken Dünya Uyku Günü yaklaşırken, DeFacto'nun yumuşak dokular, nefes alabilen kumaşlar, rahat kesimler ve zamansız tasarımlarla hazırladığı pijama koleksiyonu tüm aileye konforlu bir uyku deneyimi vadediyor.

Uzun ve kısa kollu modeller, farklı baskı ve renk seçenekleri içeren koleksiyon, farklı tercihlere hitap eden pijama alternatifleri sunuyor.

DeFacto'nun kadın pijama koleksiyonunda farklı tasarım ve kumaş seçenekleri yer alıyor. Koleksiyonda Snoopy baskılı pijama takımlarının yanı sıra saten modeller ve sade tasarımlı basic pijama alternatifleri bulunuyor. Farklı stil ve tercihlere hitap eden ürünler, yumuşak ve nefes alabilen kumaş seçenekleriyle tasarlanıyor.

Erkek koleksiyonunda nefes alabilen pamuklu kumaşlardan üretilen rahat kesimli pijama takımları yer alırken, çocuklar için hazırlanan pijama koleksiyonunda kız ve erkek çocuklara yönelik farklı modeller bulunuyor.

Kız çocukları için tasarlanan ikili pijama takımlarının yanı sıra erkek çocuk pijama takımları da yumuşak ve nefes alabilen kumaş seçenekleriyle sunuluyor.

Koleksiyona, DeFacto mağazaları ve markanın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.