DeFacto'ya "Kadın Dostu Markalar" ödülü

İSTANBUL - DeFacto, 6. Uluslararası Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri'nde "Mutlu Kadın Hareketi" projesiyle ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel moda markası DeFacto, kadınların iş yaşamında güçlenmesini destekleyen uygulamalarıyla önemli bir başarıya daha imza attı.

Buna göre Defacto, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri 2026 kapsamında, "Kadın İstihdamı ve İş Yaşamında Fırsat Eşitliği" kategorisinde "Mutlu Kadın Hareketi" projesiyle ödüle layık görüldü.

Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından 2021'den bu yana her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında düzenlenen program, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincine katkı sağlayan, kadın haklarını savunan, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlenmesini destekleyen projeleri hayata geçiren markaları ödüllendiriyor.

DeFacto'nun 2016'dan bu yana sürdürdüğü Mutlu Kadın Hareketi, kadın çalışanların kariyer gelişimini desteklemeyi, iş-yaşam dengesini güçlendirmeyi ve iş hayatında karşılaşılan yapısal engelleri azaltmayı amaçlayan bütüncül bir insan kaynakları programı olarak öne çıkıyor.

Program kapsamında kadın çalışanların mesleki gelişimini destekleyen mentorluk programları, ebeveynlere yönelik esnek çalışma modelleri ve yasal hakların ötesine geçen izin uygulamaları hayata geçiriliyor.

DeFacto, bu yaklaşımıyla yalnızca kadın istihdamını artırmayı değil, aynı zamanda kadınların kariyerlerinde sürdürülebilir şekilde ilerleyebilecekleri kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor. Şirket, bu doğrultuda kadın çalışanlarının profesyonel gelişimini destekleyen uygulamalarını sürekli geliştirerek eşitlikçi ve kapsayıcı bir kurum kültürü oluşturmayı amaçlıyor.

- Kadın çalışan oranı yüzde 61'e ulaştı

Mutlu Kadın Hareketi kapsamında hayata geçirilen uygulamalar arasında, çalışan annelere çocuklarının ilk okul günü ve karne gününde yarım gün izin verilmesi, doğum sonrası izin destekleri, ebeveynlere yönelik özel uygulamalar ve yeni anne-baba olan çalışanlara yönelik destek programları gibi pek çok uygulama yer alıyor.

Kadın çalışan oranı 2025 yılı sonunda yüzde 61'e ulaşan DeFacto bünyesinde kadın çalışanların güçlü temsiliyeti de öne çıkıyor.

Mutlu Kadın Hareketi'nin etki gücü Türkiye sınırlarını da aşıyor. Şirket, sektöründe ilk defa New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri Protokolü'nün (WEPs) geliştirilmesi toplantısına örnek proje olarak davet edilme gururunu yaşadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Örgütü ile BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Örgütü'nün ortak girişimi olan bu toplantıda, şirketin insan kaynakları uygulamaları ve Mutlu Kadın Hareketi projesi BM üyelerine anlatıldı.