İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Adana'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Hatay'da çocuklar için teravih namazı sonrası etkinlik düzenlendi
Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor maçının ardından
Milli judoculardan Ümitler Avrupa Kupası'nda 2 madalya
Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Hatay'da konuştu:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Hatay

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Hatay'da konuştu:

HATAY - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "İran'daki savaş derhal durdurulmalıdır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki Orta Doğu'da tek çare, tek çözüm demokrasidir." dedi.

Hatimoğulları, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen mitingde, Suriye'de yaşananlara değindi.

Mitinge katılanların dayanışmasının anlamlı olduğunu belirten Hatimoğulları, "Biz geçtiğimiz sene Suriye'de kaybettiğimiz binlerce Alevi canımızı, çocukları, kadınları, şeyhlerimizi burada sizlerin huzurunda bir kez daha saygıyla minnetle anıyorum. Onları asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Suriye'de savaşın ve çatışmanın bitmediğini dile getiren Hatimoğulları, burada tek çözümün halkların bir arada olması ve dayanışması olduğunu belirtti.

Orta Doğu'da yaşananlara değinen ve bölgede barışın ve demokrasinin önemine dikkati çeken Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Bugün bizler Suriye'den konuşurken İran'ın ve bölge halklarının tamamının üzerine ABD ve İsrail emperyalizminin füzeleri yağıyor. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Emperyalizmin yüzyıllardır bölgede oynamaya çalıştığı bu insan düşmanı, medeniyet düşmanı, tarih düşmanı, halklar düşmanı politikalarına asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. Bir kez daha buradan diyoruz ki İran'ın üzerinde başlatılan bu savaş derhal son bulmalıdır. İran'a demokrasi gelecekse, oradaki Kürtler, Farslar, Beluciler ve bütün farklı halklardan ve inançlardan insanların ortak mücadelesi ve ortak dayanışmasıyla gelecektir. Oradaki halklar, ABD'nin ve İsrail'in emperyalist dayatmalarını kabul etmiyor, bizler de kabul etmiyoruz. İran'daki savaş derhal durdurulmalıdır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki Orta Doğu'da tek çare, tek çözüm demokrasidir."

Suriye'nin ancak bütün farklı halklar ve inançların oluşturacağı demokratik bir yönetim biçimiyle barışa ve refaha kavuşacağını belirten Hatimoğulları, "Aynı şekilde bu reçete bütün Orta Doğu bölgesi içindir. Bugün Suriye'ye İran'a, Irak'a ve bütün Körfez ülkelerine parça parça yayılan ve şimdi yeniden İran saldırısıyla güncellenen bu savaş politikalarına karşı tek çözüm halkların güçlü dayanışmasıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da dünyanın neresinde olursa olsun emekçilerin ve hak arayan insanların yanında olduklarını kaydetti.

Mitinge, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, bazı dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Politika 7.03.2026 20:06:24 0
Anahtar Kelimeler: dem parti genel başkanı hatimoğulları hatay'da konuştu:

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

İran Başaracak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME - Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

2

Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

3

Adana'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

4

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

5

Hatay'da çocuklar için teravih namazı sonrası etkinlik düzenlendi

6

Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor maçının ardından

7

Milli judoculardan Ümitler Avrupa Kupası'nda 2 madalya

8

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

9

Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

10

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı