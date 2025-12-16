İlginizi Çekebilir

Isparta'da kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıkan evdeki 3 kişi yaralandı
Mersin'de çikolata yedikten sonra rahatsızlanan 10 öğrenciden 7'si taburcu edildi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mersin'de konuştu:
"İyilik Korosu" Türkan Şoray ile Mersin'de aynı sahneyi paylaşacak
Hatay'da tır dorsesinde 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Bozyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı
Hatay'da Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçından depremzede çocuklara etkinlik
Akdeniz'de görülen Hint-Pasifik kökenli oluklu yengeçler İskenderun'da inceleniyor
Kahramanmaraş'ta lise öğrencilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tanıtıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mersin'de konuştu:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mersin

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mersin'de konuştu:

MERSİN - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na değer verdiklerini belirterek, "Bu komisyon şu an son derece tarihi bir görevi yerine getiriyor, çok önemli dinlemeler gerçekleştirdi." dedi.

Hatimoğulları, partisince Toroslar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Dayanışma Yemeği"nde yaptığı konuşmada, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun zengin birliktelikle oluşturulduğunu söyledi.

Komisyona değer verdiklerini dile getiren Hatimoğulları, "Bu komisyon şu an son derece tarihi bir görevi yerine getiriyor, çok önemli dinlemeler gerçekleştirdi." diye konuştu.

Tülay Hatimoğulları, komisyona en erken rapor ileten parti olduklarını, bu raporlarda Türkiye'ye "çözüm reçetesi" sunduklarını anlattı.

Komisyonda ortak bir rapor hazırlanması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasa yapma sürecinin başlamasını bekliyoruz. Böylesi bir süreçte başta silahsızlanmanın hızlanmasını sağlayacak olan özel yasanın çıkarılmasını zaman kaybetmeksizin acil şekilde bekliyoruz. Komisyon raporunu sunduktan sonra özellikle infaz yasasında hızlı bir değişiklik bekliyoruz."

Hatimoğulları, barış ve demokrasiyi birbirinden ayrılmayan mücadele olarak gördüklerini belirtti.

Sürece ilişkin bazı manipülatif açıklamalar ve tutumların olduğunu aktaran Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Bu manipülasyonu yapanlar, yalan yanlış şekilde toplumu bilgilendirmeye çalışanlar, şunu yapıyor, diyorlar ki 'Anayasa tartışmaları, anayasanın ilk dört maddesi...' DEM Parti olarak bununla ilgili tutumumuzu daha önce de ifade ettik. Süreç karşıtı olan, şiddetten ve savaştan beslenen kesimlere buradan bir kez daha yanıtımızı veriyoruz. Şu anda anayasa Türkiye'nin gündeminde olan bir konu değildir. Şu anda bizim bir yol temizliğine ihtiyacımız vardır. Yol temizliğini yaparken bahsettiğimiz barış ve demokratik entegrasyon yasaları öncelikle çıkmalıdır. Bunlarda bir sıralamayı izlemek durumundayız. Başka manipülasyonlar var. Bu ülkenin bölüneceğini, tekçi ve ırkçı anlayışının devam etmesi gerektiğini söyleyen böyle zihniyetleri huzurunuzda kınıyoruz ve onlara asla pabuç bırakmayacağız. Bu topraklarda barış, demokrasi ve bizler kazanacağız."



Politika 16.12.2025 23:11:11 0
Anahtar Kelimeler: dem parti genel başkanı tülay hatimoğulları mersin'de konuştu:

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Çalışkan Bir Müdür: Aydın Albak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Isparta'da kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıkan evdeki 3 kişi yaralandı

2

Mersin'de çikolata yedikten sonra rahatsızlanan 10 öğrenciden 7'si taburcu edildi

3

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mersin'de konuştu:

4

"İyilik Korosu" Türkan Şoray ile Mersin'de aynı sahneyi paylaşacak

5

Hatay'da tır dorsesinde 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

6

Bozyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

7

Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı

8

Hatay'da Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçından depremzede çocuklara etkinlik

9

Akdeniz'de görülen Hint-Pasifik kökenli oluklu yengeçler İskenderun'da inceleniyor

10

Kahramanmaraş'ta lise öğrencilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tanıtıldı