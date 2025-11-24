İlginizi Çekebilir

DenizBank'ın desteklediği İstanbul Sanat Fuarı 3 Aralık'ta kapılarını açacak

İSTANBUL - DenizBank'ın ana destekçisi olduğu İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAAF), Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 3 Aralık'ta başlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 6. kez düzenlenecek fuar, 3 Aralık'ta özel bir açılışla kapılarını sanatseverlere açacak ve 7 Aralık'a kadar devam edecek.

Fuarda, resim, heykel, fotoğraf ve tasarım gibi farklı disiplinlerdeki klasik, modern ve çağdaş sanat eserleri yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla sergilenecek.

Fuarın programında sergilerin yanı sıra söyleşi, panel ve özel koleksiyon sunumları da yer alacak. Uluslararası katılımın artması ve yeni galerilerin yer almasıyla etkinliğin önceki yıllara kıyasla daha yoğun geçmesi bekleniyor.

DenizBank, kültür ve sanata erişimi artırma hedefi doğrultusunda fuarın kapsamını genişletirken, ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.



